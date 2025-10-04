Makina përplaset me biçikletën në Durrës, drejtuesi në spital

Një automjet ka humbur kontrollin dhe ka aksidentuar një 63-vjeçar, që ecte ne biçikletë.
Shtetasi me inicialet Sh. Xh., ndodhet për mjekim në Spitalin e Traumës Tiranë, jashtë rrezikut për jetën.
“Specialistët e Qarkullimit Rrugor Durrës referuan materialet në Prokurori për shtetasin I. M., 19 vjeç, banues në Kavajë, sepse në Kavajë, në rrugën “Indrit Cara”, duke drejtuar automjetin e tij, ka humbur kontrollin dhe ka aksidentuar shtetasin Sh. Xh., 63 vjeç, me biçikletë, i cili ndodhet për mjekim në Spitalin e Traumës Tiranë, jashtë rrezikut për jetën”, shkruan policia.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd