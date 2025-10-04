Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Makina përplaset me biçikletën në Durrës, drejtuesi në spital
Transmetuar më 04-10-2025, 14:57

Një automjet ka humbur kontrollin dhe ka aksidentuar një 63-vjeçar, që ecte ne biçikletë.

Shtetasi me inicialet Sh. Xh., ndodhet për mjekim në Spitalin e Traumës Tiranë, jashtë rrezikut për jetën.

“Specialistët e Qarkullimit Rrugor Durrës referuan materialet në Prokurori për shtetasin I. M., 19 vjeç, banues në Kavajë, sepse në Kavajë, në rrugën “Indrit Cara”, duke drejtuar automjetin e tij, ka humbur kontrollin dhe ka aksidentuar shtetasin Sh. Xh., 63 vjeç, me biçikletë, i cili ndodhet për mjekim në Spitalin e Traumës Tiranë, jashtë rrezikut për jetën”, shkruan policia.

