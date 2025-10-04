Plani i Trump për paqe në Gaza, reagon për herë të parë Erdogan

Ankara- Presidenti i Turqisë, Rexhep tajip Erdgogan, ka reagur për herë të parë për përgjigjen e Hamasit ndaj planit të Trump, duke e cilësuar si një hap të rëndësishëm për paqen e përhershme në Gaza.
Erdogan u zotua se Turqia do të vijojë të përpjekjet për të siguruar sipas tij rezultatin më të favorshëm për palestinezët.
Erdogan: Përgjigjja e Hamasit ndaj planit për zbatimin e armëpushimit në Gaza përbën një hap konstruktiv dhe të rëndësishëm drejt arritjes së paqes së përhershme.
Izraeli duhet të ndalojë menjëherë të gjitha sulmet e tij dhe të respektojë planin e armëpushimit.
Duhet të merren pa vonesë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar shpërndarjen e ndihmës humanitare në Gaza dhe për të arritur një paqe të qëndrueshme.
Kjo gjenocid, kjo pamje e turpshme që ka lënduar thellë ndërgjegjen globale, duhet të marrë fund tani.
Si Turqi, do të vazhdojmë të bëjmë çdo përpjekje për të siguruar që negociatat të përfundojnë me rezultatin më të favorshëm për popullin palestinez dhe që zgjidhja me dy shtete, e mbështetur nga bashkësia ndërkombëtare, të vihet në zbatim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd