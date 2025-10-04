Berisha në takimin me gratë: ‘Shqiptarët kanë kryeministrin më mizogen në Europë’!

Tiranë, 4 Tetor 2025 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka ngritur shqetësimin për rritjen e dhunës ndaj grave në Shqipëri dhe mungesën e mbështetjes nga institucionet shtetërore. Në një deklaratë publike, Berisha tha se situata është alarmante, ndërsa e lidhi këtë me problemet sociale si emigracioni, mungesa e mbrojtjes ligjore dhe, sipas tij, ndikimi i "narkoshtetit".
"Jeta e gruas shqiptare sot është me shumë drama – për shkak të emigracionit të burrave, mungesës së sigurisë dhe kushteve të rënda ekonomike. Në shumë zona, familjet janë pa burra sepse janë larguar jashtë vendit. Gratë shqiptare mbeten të pambrojtura", u shpreh Berisha.
Ai kritikoi gjithashtu faktin që protokollet institucionale, sipas tij, nuk arrijnë të mbrojnë gratë dhe vajzat nga dhuna dhe diskriminimi.
“Sot, Shqipëria ka një nga nivelet më të larta të dhunës ndaj grave në Europë. Kjo ndodh sepse nuk ka një sistem real mbrojtjeje, dhe sepse nuk ka ndëshkueshmëri”, theksoi ai.
Duke iu referuar sjelljes së liderëve politikë, Berisha akuzoi kryeministrin aktual për qëndrim denigrues ndaj grave në jetën publike, përfshirë zyrtare, ministre dhe gazetare. Ai tha se një pjesë e zyrtareve gra janë reduktuar në “rol figurativ” dhe nuk shprehen publikisht për çështje që prekin gratë dhe familjen shqiptare.
“Nuk i dëgjojmë të flasin për nënën, vajzën, apo familjen shqiptare. Në vend që të jenë mbrojtëse të të drejtave të grave, janë kthyer në zëdhënëse të pushtetit”, u shpreh ai.
Berisha kërkoi që çështja e mbrojtjes së grave të jetë prioritet në agjendën publike dhe politike, duke përfshirë masa konkrete ligjore, sociale dhe institucionale për mbështetjen e grave shqiptare në çdo fushë të jetës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd