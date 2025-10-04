Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Lamine Yamal rikthehet në listën e të dëmtuarve – Jashtë fushave për 2-3 javë, mungon me Spanjën
Transmetuar më 04-10-2025, 11:55

Barcelona, 4 Tetor 2025 – Talenti i ri i FC Barcelonës, Lamine Yamal, ka pësuar një dëmtim të përsëritur pubik dhe pritet të mungojë për dy deri në tre javë, sipas njoftimit zyrtar të klubit katalanas.

18-vjeçari, i cili u rikthye në fushë pas një mungese të gjatë më 2 tetor në ndeshjen ndaj Paris Saint-Germain në Ligën e Kampionëve (1-2), ndjeu sërish dhimbje në zonën pubike, e njëjta që e mbajti jashtë fushave mes datave 14-25 shtator.

"Dhimbja që e shqetësonte lojtarin u rishfaq pas ndeshjes kundër PSG-së," – thuhet në deklaratën e FC Barcelona.

Si pasojë, Yamal do të mungojë në ndeshjen e La Ligas këtë fundjavë ndaj Sevilla FC, si dhe në dy ndeshjet kualifikuese të kombëtares spanjolle për Kampionatin Botëror 2026:

Spanjë – Gjeorgji (11 Tetor)

Bullgari – Spanjë (14 Tetor)

Rikthimi? El Clasico në horizont…

Stafi mjekësor i Barcelonës po punon për rikuperimin e plotë të lojtarit, me një rikthim të mundshëm në njërën nga ndeshjet e ardhshme:

Barcelona – Girona (18 Tetor)

Olympiakos – Barcelona (21 Tetor, Liga e Kampionëve)

Ose, nëse rikuperimi vonohet, El Clasico ndaj Real Madridit, më 26 Tetor, mund të jetë skena e kthimit të tij.

Yamal, tashmë një element kyç në skuadrën e Xavit dhe me 23 paraqitje e 6 gola me fanellën e Spanjës, pritet të rikthehet me kujdes të veçantë për të shmangur komplikime afatgjata.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...