Lamine Yamal rikthehet në listën e të dëmtuarve – Jashtë fushave për 2-3 javë, mungon me Spanjën

Barcelona, 4 Tetor 2025 – Talenti i ri i FC Barcelonës, Lamine Yamal, ka pësuar një dëmtim të përsëritur pubik dhe pritet të mungojë për dy deri në tre javë, sipas njoftimit zyrtar të klubit katalanas.
18-vjeçari, i cili u rikthye në fushë pas një mungese të gjatë më 2 tetor në ndeshjen ndaj Paris Saint-Germain në Ligën e Kampionëve (1-2), ndjeu sërish dhimbje në zonën pubike, e njëjta që e mbajti jashtë fushave mes datave 14-25 shtator.
"Dhimbja që e shqetësonte lojtarin u rishfaq pas ndeshjes kundër PSG-së," – thuhet në deklaratën e FC Barcelona.
Si pasojë, Yamal do të mungojë në ndeshjen e La Ligas këtë fundjavë ndaj Sevilla FC, si dhe në dy ndeshjet kualifikuese të kombëtares spanjolle për Kampionatin Botëror 2026:
Spanjë – Gjeorgji (11 Tetor)
Bullgari – Spanjë (14 Tetor)
Rikthimi? El Clasico në horizont…
Stafi mjekësor i Barcelonës po punon për rikuperimin e plotë të lojtarit, me një rikthim të mundshëm në njërën nga ndeshjet e ardhshme:
Barcelona – Girona (18 Tetor)
Olympiakos – Barcelona (21 Tetor, Liga e Kampionëve)
Ose, nëse rikuperimi vonohet, El Clasico ndaj Real Madridit, më 26 Tetor, mund të jetë skena e kthimit të tij.
Yamal, tashmë një element kyç në skuadrën e Xavit dhe me 23 paraqitje e 6 gola me fanellën e Spanjës, pritet të rikthehet me kujdes të veçantë për të shmangur komplikime afatgjata.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd