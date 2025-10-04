Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Operacioni “SCAMS” në Tiranë: Call Center mashtrues i zbuluar, 2 të arrestuar dhe mbi 100 mijë € të sekuestruara (Emrat)
Transmetuar më 04-10-2025, 11:02

Finalizohet operacioni “SCAMS” në Tiranë – Call Center mashtrues goditet nga Policia e Shtetit

Operacioni policor i koduar “SCAMS”, i zhvilluar nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponjat”, ka çuar në pranga administratorin e një subjekti që ushtronte veprimtari mashtruese përmes një Call Center-i në Tiranë.

Çfarë ndodhi gjatë operacionit?

U arrestuan në flagrancë Kejsi Përgjegji (28 vjeç) dhe Marjus Hysa (38 vjeç), të dy të dyshuar si organizatorë.

U proceduan penalisht 38 shtetas të punësuar si operatorë, që dyshohet se mashtronin qytetarë evropianë duke i bindur të investonin në bursa fiktive.

U sekuestruan:

106 710 euro dhe 700 000 lekë të ardhura pa burim të justifikuar,

51 kompjuterë dhe 14 celularë,

lista me emrat e klientëve, shumave të përvetësuara dhe objektivave mujore të vendosura nga menaxherët.

Vetëm për muajin tetor, sipas listave të sekuestruara, objektivi i këtij Call Center-i mashtrues ishte 1.5 milionë euro.

Akuzat

Të arrestuarit dhe të proceduarit do të hetohen për:

“Mashtrim me pasoja të rënda”,

“Punësim i paligjshëm”,

“Fshehje të ardhurash”,

“Mospagim taksash dhe tatimesh”,

“Pastrim i produkteve të veprës penale”. /noa.al

