Operacioni “SCAMS” në Tiranë: Call Center mashtrues i zbuluar, 2 të arrestuar dhe mbi 100 mijë € të sekuestruara (Emrat)

Finalizohet operacioni “SCAMS” në Tiranë – Call Center mashtrues goditet nga Policia e Shtetit
Operacioni policor i koduar “SCAMS”, i zhvilluar nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponjat”, ka çuar në pranga administratorin e një subjekti që ushtronte veprimtari mashtruese përmes një Call Center-i në Tiranë.
Çfarë ndodhi gjatë operacionit?
U arrestuan në flagrancë Kejsi Përgjegji (28 vjeç) dhe Marjus Hysa (38 vjeç), të dy të dyshuar si organizatorë.
U proceduan penalisht 38 shtetas të punësuar si operatorë, që dyshohet se mashtronin qytetarë evropianë duke i bindur të investonin në bursa fiktive.
U sekuestruan:
106 710 euro dhe 700 000 lekë të ardhura pa burim të justifikuar,
51 kompjuterë dhe 14 celularë,
lista me emrat e klientëve, shumave të përvetësuara dhe objektivave mujore të vendosura nga menaxherët.
Vetëm për muajin tetor, sipas listave të sekuestruara, objektivi i këtij Call Center-i mashtrues ishte 1.5 milionë euro.
Akuzat
Të arrestuarit dhe të proceduarit do të hetohen për:
“Mashtrim me pasoja të rënda”,
“Punësim i paligjshëm”,
“Fshehje të ardhurash”,
“Mospagim taksash dhe tatimesh”,
“Pastrim i produkteve të veprës penale”. /noa.al
