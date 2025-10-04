Branko 3 shenjat me fat për sot, e shtunë 4 tetor 2025

Yjet e kësaj të shtune sjellin për disa shenja entuziazëm, dashuri dhe mundësi të reja, ndërsa për të tjera nevojë për më shumë kujdes, durim dhe vetëkontroll.
Dashi, Peshorja dhe Shigjetari janë në krye të renditjes me energji dhe shanse pozitive, ndërsa Virgjëresha, Bricjapi dhe Peshqit përballen me sfida që kërkojnë qetësi dhe mençuri për t’u kaluar.
🌟 3 Shenjat më me fat sot – e shtunë, 4 tetor 2025
♈ Dashi
Energjia e Hënës ju mbush me entuziazëm dhe dëshirë për të vepruar. Dashuria përmirësohet, projektet në punë ecin mirë dhe çdo pengesë mund ta ktheni në mundësi. Sot jeni një hap para të tjerëve.
♎ Peshorja
Një ditë e mbushur me harmoni dhe mundësi të reja. Marrëdhëniet ndihen të forta, beqarët përjetojnë surpriza, ndërsa në punë hapen rrugë të reja bashkëpunimi. Yjet ju japin ekuilibër dhe energji pozitive.
♐ Shigjetari
Optimisti i zodiakut sot është në formë të shkëlqyer. Entuziazmi dhe dëshira për aventura hapin dyer të reja si në dashuri, ashtu edhe në punë. Sporti dhe natyra ju japin shtytje shtesë.
—
⚠️ 3 Shenjat më pak me fat sot – e shtunë, 4 tetor 2025
♍ Virgjëresha
Mund të ndiheni të mbingarkuar me përgjegjësi dhe kritikë ndaj vetes apo të tjerëve. Në dashuri duhen sqaruar keqkuptimet, ndryshe tensioni do të rritet. Kujdes nga lodhja mendore.
♑ Bricjapi
Dita është produktive, por stresi dhe mbingarkesa janë të forta. Në dashuri mund të dukeni të ftohtë, gjë që sjell distancë me partnerin. Duhet pushim dhe qetësi për të ruajtur ekuilibrin.
♓ Peshqit
Intuita është e fortë, por mund të bini në pasivitet ose t’ju mungojë vendosmëria për të vepruar. Në dashuri jeni të brishtë dhe të ndjeshëm. Kujdes teprimet dhe fokusohuni tek mirëqenia shpirtërore. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd