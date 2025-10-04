3 shenjat me fat sot, 4 tetor 2025 nga Paolo Fox

Sipas parashikimeve të Paolo Fox, dita e sotme sjell një qiell të veçantë me ndikime të fuqishme të Hënës, Venusit dhe Jupiterit. Tre shenjat që marrin mbështetje të madhe dhe shanse të veçanta janë:
♋ Gaforrja
Qielli të favorizon me katër planetë në mbështetje: Marsin, Hënën, Jupiterin dhe së shpejti Merkurin. Projektet që mund të kishin ngecur, tani marrin hov. Dashuria është në rritje, me dëshirën për ta bërë një lidhje më zyrtare. Sot ke mundësi të tregosh aftësitë dhe të ndërtosh diçka të qëndrueshme.
♏ Akrepi
Me Venusin dhe Marsin në harmoni, dita është ideale për të treguar vlerat e tua. Nëse ke punuar fort, shpërblimi nuk vonon. Mund të ketë zhvillime të forta në dashuri dhe në marrëdhëniet personale. Pavarësisht ndonjë kritike, je në periudhë të fuqishme transformimi dhe fitoreje.
♑ Bricjapi
Lidhjet sentimentale janë në qendër: Hëna dhe Venusi janë në krahun tënd, duke sjellë afrimitet dhe emocione të thella. Edhe nëse puna është e ngarkuar dhe kërkon riorganizim, ndjenjat japin forcë dhe qetësi. Ky fundjavë të gjen më të hapur, më të gatshëm për të dhënë e për të marrë dashuri.
—
⚠️ 3 Shenjat më pak me fat sot, 4 tetor 2025
Jo të gjitha shenjat sot gëzojnë mbështetjen e plotë të yjeve. Disa prej tyre duhet të tregojnë kujdes më të madh për tensionet emocionale, konfliktet apo lodhjen fizike. Ja cilat janë ato:
♊ Binjakët
Venusi është ende kundër deri më 13 tetor dhe kjo sjell tensione në dashuri. Edhe pse ke ide të mira dhe shumë energji mendore, marrëdhëniet mund të përplasen për shkak të komunikimit jo të balancuar. Kujdes në çift, sepse fjalët e tepruara mund të prishin harmoninë.
♍ Virgjëresha
Perfeksionizmi të shtyn të shohësh vetëm të metat. Sot ke tendencën të jesh kritik me partnerin ose njerëzit pranë teje, duke krijuar tensione për arsye të vogla. Fundjava mund të sjellë një valë melankolie. Duhet të gjesh mënyra për ta mbajtur mendjen të zënë me projekte pozitive.
♐ Shigjetari
Atmosfera e fundjavës rrezikon të rikthejë probleme të vjetra. Disa persona përreth teje mund të duken kritikë ose demotivues, gjë që të lodh shpirtërisht. Është e rëndësishme të mos lejojsh që negativiteti i të tjerëve të të heqë besimin dhe optimizmin. Sot zgjidh me kujdes se kujt i jep energjinë dhe kohën tënde. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
