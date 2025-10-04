Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 4 tetor 2025 – Parashikimet për çdo shenjë

Të dashur lexues, edhe kjo ditë na sjell një qiell plot lëvizje dhe ndikime të ndryshme planetare. Hëna, së bashku me pozicionet e Marsit, Venusit dhe Jupiterit, ndikon ndryshe te çdo shenjë, duke hapur mundësi të reja por edhe duke vendosur disa prova për t’u përballuar.
Për disa shenja kjo do të jetë një periudhë e favorshme për të forcuar ndjenjat, për të marrë vendime të rëndësishme në dashuri apo për të nisur projekte të reja. Për të tjerat, yjet paralajmërojnë tensione që duhen menaxhuar me kujdes, si në marrëdhëniet personale ashtu edhe në fushën profesionale.
Sot, 4 tetor 2025, është një ditë që na fton të gjejmë ekuilibrin mes energjisë për të vepruar dhe qetësisë për të reflektuar. Paolo Fox na kujton se çdo sfidë e vogël mund të shndërrohet në një mundësi për rritje dhe se është momenti i duhur për të qenë më të vetëdijshëm për zgjedhjet që bëjmë.
Dashi
Një Hënë shumë e veçantë kalon sot në qiellin tënd dhe do të bëhet edhe më e rëndësishme të hënën dhe të martën: brenda katër ditësh ajo do të hyjë në shenjën tënde. Kujdes, sepse je si një lumë i furishëm që askush nuk mund ta ndalojë. Ke një energji të jashtëzakonshme që të ndihmon edhe në punë. Je person kritik: kur ke diçka për të thënë, nuk heziton, edhe nëse ndonjëherë dukesh i tepruar. Në jetën e Dashit ka shumë miq, por edhe kundërshtarë; rëndësi ka t’i përballosh me stil dhe t’i tejkalosh. Me këto yje, pavarësisht ndonjë pengese, ke çdo mundësi për të ecur përpara.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Konkurrenca është forca jote, por rrezikon të e shohësh çdo marrëdhënie si një garë. Prano që nuk ke pse të fitosh gjithmonë dhe se gabimi mund të shërbejë për të mësuar. Forca e vërtetë është edhe të ndalesh, të vëzhgosh e të mësosh nga të tjerët, duke kthyer konfliktet në rritje personale.
—
Demi
Sot e nesër do të jetë më e lehtë t’i afrohesh njeriut që do dhe të flasësh për ndjenja. Edhe për zemrat e vetmuara, Venusi në aspekt të mirë favorizon një takim të veçantë: edhe nëse ka ndodhur në shtator, je në rrugën e duhur. Është një fundjavë nën yje të mirëkuptimit, por me Marsin kundër që sjell tensione, sidomos për ata që punojnë më vete: nga data 6 do të nevojiten rregullime financiare.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Qetësia është e rëndësishme, por opozita e Marsit tregon se kufijtë e tu emocionalë e materialë po testohen. Mos ki frikë të flasësh hapur për nevojat e tua. Përballo konfliktet e vogla pa i shtyrë dhe bëhu gati të përshtatesh. Ndonjëherë duhet të lësh pas bindjet e ngurta dhe të pranosh një ndryshim roli ose plani.
—
Binjakët
Ky qiell flet për marrëdhënie që sjellin dyshime e rishikime. Nga data 13 Venusi nuk do të jetë më kundër dhe do të lehtësojë situatat. Edhe çiftet më solide kanë nevojë të zbusin mospërputhjet. Nëse partneri hesht, mund të ndjesh tension. Ti do të shprehesh, por ndonjëherë dukesh shumë i zgjatur. Shpreh hapur shqetësimet, por edhe dëgjo partnerin. Fundjava sjell situata të ndera, prandaj shmang konfliktet në histori të pasigurta.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Është e rëndësishme të flasësh, por edhe më e rëndësishme të dëgjosh. Kur do dikë, trego butësi dhe kupto se të menduarit ndryshe nuk do të thotë se nuk jeni të përputhshëm. Komunikimi me mirësi ndihmon për të forcuar lidhjet dhe për të ruajtur miqësinë.
—
Gaforrja
Idetë e mira kanë dritën jeshile: Marsi, Hëna, Jupitri dhe së shpejti Mërkuri, të japin sinjal pozitiv. Nëse një projekt nuk ka shkuar mirë, mos u zhgënje, sepse me yje të favorshme shfaqet gjithmonë rasti i duhur. Suksesi varet nga angazhimi yt. Fundjava është e favorshme për dashurinë: kush ka një lidhje të gjatë mendon ta bëjë zyrtare. Me Jupiterin në shenjë flitet edhe për pjellori.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Mundësitë janë gati për ty, por ato shpërblejnë përpjekjen dhe besimin që vendos në punë. Sa më shumë të angazhohesh me pasion, aq më shumë rezultatet e prekshme do të vijnë. Edhe ndjenjat gjejnë një klimë të favorshme: lejo dashurinë të hyjë në jetën tënde.
—
Luani
Më në fund Hëna nuk është më kundër, pas disa ditëve të vështira. Ke forcë, por jo pafundësi: njohja e kufijve të ndihmon të vlerësosh më qartë mundësitë. Tani mund të tejkalosh kundërshtarët dhe të hysh në lojë pozitivisht. E hëna dhe e marta do të jenë ditë fitimtare, por këtë fundjavë zgjidh pushimin. Ke nevojë të mbushësh bateritë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Dëshira për të qenë gjithmonë në krye të shpenzon energji. Respekto kufijtë e tu, sepse pushimi është po aq i rëndësishëm sa edhe suksesi. Marsi kundër sjell më shumë lodhje, por kjo është pjesë e çmimit për të qenë i pari.
—
Virgjëresha
Kujdes me tensionet dhe grindjet e vogla: shpesh lindin nga gjëra banale. Do një botë të përsosur, por realiteti herët a vonë të teston. Fundjava mund të sjellë pak melankoli, që herë pas here kthehet. Për ta kapërcyer, merre mendjen me projekte ose hobi. Në dashuri, sot shmang kritikat e tepruara.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Kërkimi i perfeksionit të bën të harrosh se gabimet janë pjesë e natyrshme e jetës. Prano të metat dhe shijo atë që ke tashmë. Shfrytëzo energjinë mendore për zgjidhje, jo për të akuzuar veten. Paqja e vërtetë vjen nga aftësia për të vlerësuar edhe të voglat.
—
Peshorja
Ky qiell është trampolinë për emocione të reja. Në pjesën e dytë të tetorit dashuria do të lehtësohet. Në punë, me Jupiterin në tension, ke shumë angazhime dhe shpesh bën sikur je gjithmonë i qetë. Përdor fundjavën për të kaluar kohë me njerëzit e dashur.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Dëshira për harmoni të bën të harrosh nevojat e tua. Mos ki frikë të tregosh veten dhe emocionet e tua, edhe nëse kjo sjell ndonjë debat. Në të kundërt, fshehja e ndjenjave mund të bëjë dëm. Kujdes të mos e përsërisësh gabimin e së shkuarës.
—
Akrepi
Fundjava të ndihmon të heqësh një peshë. Me Venusin dhe Marsin në aspekt të mirë, këmbëngulja jote shpërblehet. Është momenti të tregosh vlerat e tua: përgatitja dhe forca të hapin rrugë edhe në dashuri. Mund të dalë një detyrë e rëndësishme, ndoshta të zëvendësosh dikë ose të mbrosh të drejtat e tua. Kritikat do të vijnë, por me Marsin në shenjë ke forcën për të vazhduar.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Të njohësh vlerën tënde të bën më të sigurt. Mos e harxho energjinë te ata që nuk të kuptojnë. Përqendrohu te gjërat që meriton dhe hapu ndjenjave pa frikë. Qetësia vjen kur dëgjon edhe zemrën, edhe mendjen.
—
Shigjetari
Sot dhe nesër mund të ringjallen problematika të vjetra. Mundohu të mos u japësh shumë rëndësi. Ky është një moment ku ndikimi i njerëzve negativë të lodh. Zgjidh shoqërinë e atyre që të japin besim dhe optimizëm.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Mos lejo që negativiteti i të tjerëve të të ulë entuziazmin. Gëzimi yt është pasuria më e madhe: mbroje duke zgjedhur kujt i hapesh. Paqja vjen kur kupton se nuk mund të ndryshosh gjithçka, por mund të zgjedhësh këndvështrimin tënd.
—
Bricjapi
Dashuria është e favorizuar: Hëna dhe Venusi në aspekt të mirë sjellin emocione të reja. Kush ka njohur dikë rishtazi tani ndihet më i hapur. Fundjava sjell afrim sentimental. Në punë, priten ndryshime dhe rishikime të projekteve. Po bën shumë gjëra dhe është e lodhshme t’i mbash të gjitha nën kontroll.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Shpesh i shmangesh ndjenjave duke u zhytur në punë, por tani është koha të hapesh. Lejo dashurinë të të suprizojë. Me guxim dhe besim mund të gjesh forca të reja dhe të jetosh plotësisht edhe ndjenjat, edhe punën.
—
Ujori
Sole dhe Mërkuri në aspekt të mirë të japin qartësi mendore dhe ide të suksesshme. Në dashuri situata është neutrale: as kriza, as pasione të forta. Problemet e pazgjidhura të shtatorit mund të rikthehen. Kujdes me tensionet me Akrepin, Demin ose Luanin.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Origjinaliteti yt është dhuratë, por kërkon komunikim të mirë për të ruajtur lidhjet. Qartësia mendore të ndihmon të shohësh çfarë duhet përmirësuar në një marrëdhënie. Mos ki frikë nga ndryshimet: shpesh ato sjellin lumturi dhe rritje.
—
Peshqit
Ky fundjavë mund të sjellë një mundësi të veçantë. Qielli është në favorin tënd: nëse nuk ndien energjinë, ndoshta je mbyllur shumë ose të mungon frymëzimi. Ditët janë frymëzuese, veçanërisht për ata që kanë aktivitet vetjak. Rezultatet rriten, sidomos për beqarët që mund të kenë takime të bukura.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Ndjeshmëria jote të lejon të dallosh mundësi që të tjerët nuk i shohin. Kur mbyllesh, humb rastin për të zbuluar dhe për të krijuar. Hapju emocioneve të reja, edhe nëse të frikësojnë. Venusi pas datës 13 nuk do të jetë më kundër dhe dashuria do të qetësohet. /noa.al
