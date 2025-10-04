Nis faza e dytë e prishjes së ndërtimeve pa leje në Theth. Parashikohet shembja e 30 objekteve

Theth- Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT) është rikthyer në zonën e Thethit, duke nisur fazën e dytë të aksionit për prishjen e ndërtimeve pa leje në këtë zonë të mbrojtur.
Sipas të dhënave paraprake, rreth 30 objekte të ndërtuara pa leje janë identifikuar për t’u shembur në këtë fazë. Veprimet e IKMT vijnë në kuadër të zbatimit të ligjit për mbrojtjen e territorit dhe ruajtjen e integritetit natyror të Parkut Kombëtar të Thethit.
Banorët dhe poseduesit e ndërtesave janë njoftuar paraprakisht, në përputhje me procedurat ligjore, lidhur me vendimin për prishjen e objekteve.
Në fazën e parë të këtij aksioni, të zhvilluar më herët gjatë vitit, u shembën mbi 100 objekte pa leje, kryesisht struktura akomoduese apo ndërtimi në kundërshtim me planet rregulluese të zonës.
Ky operacion është pjesë e përpjekjeve për të rivendosur ligjshmërinë në ndërtim dhe për të mbrojtur zonat me rëndësi të veçantë mjedisore e turistike në vend.
