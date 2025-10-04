Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Del foto e Gjergj Tushës, i gjetur i vrarë buzë lumit Mat
Transmetuar më 04-10-2025, 08:45

Trupi i 65-vjeçarit Gjergj Tusha, që u gjet i vdekur pasditen e së premtes pranë brigjeve të lumit Mat në fshatin Pllanë të Lezhës, është dërguar për ekspertizë të specializuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë. Dyshohet se fillimisht ai është dhunuar pasi ka plagë në disa pjesë të trupit dhe më pas është qëlluar me armë zjarri.

Report TV ka siguruar edhe foton e 65-vjeçarit, i cili ishte me origjinë nga Bushkashi i Matit, por jetonte në Pllanë të Lezhës. Ende nuk dihen rrethanat dhe arsyet e kësaj ngjarjeje të rëndë, por grupi hetimor po heton edhe pistën e krimit në familje pasi 65-vjeçari ishte pajisur tre herë me urdhër mbrojtjeje për shkak të problemeve me të birin.

Në vitin 2022, ai kishte marrë urdhër mbrojtjeje për dhunë fizike dhe psikologjike, ndërsa në vitin 2023, i biri ishte arrestuar për dhunë.

Policia u vu në lëvizje për 65-vjeçarin pasi mori një telefonatë në Sallën Operative rreth orës 14:40 nga e bija se kishte humbur kontaktet prej paradites me të atin.

