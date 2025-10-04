Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tre djemtë e Patrick Kluivert shënuan të gjithë këtë javë
Transmetuar më 04-10-2025, 08:10

ANGLI – Nëse Patrick Kluivert do të duhej të shikonte televizorin për të ndjekur nga afër performancat e fëmijëve të tij, do të ishte kjo javë. Tre ndeshje, tre vende, tre gara… dhe tre gola nga Shane, Ruben dhe Justin Kluivert.

Të martën, ishte Shane, lojtari më i ri, i cili nisi garën në Ligën e të Rinjve me FC Barcelona. Ai barazoi rezultatin me një gjuajtje të shkëlqyer me hark (1-1, min. e 57-të) kundër PSG-së. Një gol që ringjalli Blaugranasit, të cilët fituan 2-1.

Të enjten, Ruben, 24 vjeç, mori drejtimin e ekipit të Olympique Lyonnais në Europa League. Kundër Salzburgut, mbrojtësi i djathtë shënoi golin e tij të parë për Lyon me një gjuajtje me kokë në mënyrë perfekte (2-0, min. e 56-të), duke vulosur fitoren për të besuarit e Paulo Fonsecas në stadiumin Groupama.

Më në fund, këtë të premte në mbrëmje, Justin (26 vjeç) e mbylli javën e familjes së tij në Premier League. Me Bournemouth, djali i madh shënoi me një goditje të shkëlqyer nga jashtë zonës kundër Fulham (3-1). Goli i tij i parë i sezonit, ndërkohë që nuk kishte shënuar gol që nga shkurti i kaluar.

