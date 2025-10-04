F1/ Ferrari godet McLaren-in në Sigapor

SINGAPOR – Një aksident i pazakontë, veçanërisht gjatë provave të lira, e gjallëroi seancën e dytë të GP të Singaporit të premten. Ferrari i Charles Leclerc, me shumë mundësi për shkak të keqkomunikimit nga ekipi i tij, u përplas me McLaren-in e Lando Norris, duke e bërë atë të përplaset në murin e boksit, ndërsa të dy po ktheheshin në pistë.
Britaniku menjëherë iu hap inxhinierit të tij, megjithëse nuk u duk veçanërisht i tërbuar për incidentin: "Ai më goditi drejtpërdrejt." Monegasku u pa duke tundur kokën, pothuajse duke pranuar gabimin.
Incidenti natyrshëm u vu nën shqyrtim nga administratorët, të cilët gjobitën Ferrarin me dhjetë mijë euro. Leclerc, megjithatë, nuk mori asnjë gjobë dhe për këtë arsye ishte i lirë të luante shanset e tij deri në fund në kualifikimet e së shtunës.
Administratorët e Garës (përfshirë ish-pilotin e Formula 1, Derek Warwick) i shpjeguan vendimet e tyre si më poshtë:
Pas një periudhe sinjali të kuq, disa makina dolën nga garazhet e tyre. Makina 16 (Leclerc) fillimisht u udhëzua nga një anëtar i ekipit të largohej nga garazhi i tij. Megjithatë, në atë pikë, u anashkalua fakti që Makina 4 (Norris) po hynte tashmë në korsinë e shpejtë, duke iu afruar garazhit të Ferrarit dhe duke hyrë direkt në rrugën e Leclerc.
Anëtari i ekipit përgjegjës për lëshimin e sigurt të Makinës 16 e gjykoi gabim situatën dhe i dha udhëzime të paqarta pilotit të tij, i cili nuk mund ta shihte makinën e Norris. Si rezultat, të dy makinat u përplasën në korsinë e shpejtë. Duke vënë re një histori të këtij lloji shkeljeje, Gjyqtarët janë të mendimit se kjo shkelje meriton një dënim më të rëndë se ai i vendosur më parë.
This doesn't happen often! 😮
Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX
— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
