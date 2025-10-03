Derbi/ Tirana fiton pastër, Partizani në krizë

TIRANË, 3 tetor 2025 – Tirana ka arritur një fitore të thellë ndaj Partizanit në derbin e kryeqytetit, duke e mposhtur me shifrat 3-0. Ky ishte derbi i 179-të mes dy rivalëve më të mëdhenj të futbollit shqiptar.
Ndeshja nisi me ritëm dhe emocione, pavarësisht se të dyja skuadrat ndodhen në pjesën e fundit të tabelës. Bardheblutë kaluan në avantazh në minutën e 19-të me Falaye, i cili përfitoi nga një dalje e gabuar e portierit Alban Hoxha. Vetëm dhjetë minuta më vonë, Patsatsia shënoi nga penalltia, duke e dyfishuar rezultatin në 2-0.
Pjesa e dytë u zhvillua me tension dhe ritëm të lartë, ndërsa Partizani kërkoi të rikthehej në lojë, por nuk arriti të gjejë rrugën e golit. Në minutën vendimtare, Tabeku shënoi golin e tretë për Tiranën, duke vulosur triumfin bardheblu dhe duke thelluar krizën e të kuqve.
Me këtë fitore, Tirana ngjitet në vendin e 8-të të renditjes, duke marrë frymëmarrje në një fillim sezoni të vështirë. Ndërkohë, Partizani mbetet në vendin e 9-të me vetëm 4 pikë në 6 javë, duke hyrë zyrtarisht në një periudhë krize.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd