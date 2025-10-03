Spanja lejon me ligj abortin, mbështet të drejtën e tij me Kushetutë

SPANJË- Spanja do të vendos një ligj të ri, i cili mbështet të drejtën e grave dhe vajzave për abort. Përmes një postimi në rrjetet sociale Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka thënë se do ta mbështesë të drejtën për abort me Kushtetutë. Këtë propozim ai do e paraqesë edhe para parlamentit në seancën e rradhës.
Me këtë qeveri, nuk do të ketë regres në të drejtat sociale”, shkroi Pedro Sanchez në rrjetet e tij sociale.
Pas Francës, Spanja do të jetë vend i dytë në botë i cili mbështet ligjin për abortin. Mediat e huaja shkruan se postimi vjen pas miratimit nga këshilli i qytetit të Madridit të një mase që do t’i detyronte qendrat shëndetësore të informonin gratë që po mendojnë të bëjnë abort rreth të ashtuquajturës traumë pas abortit. Kryeministri spanjoll tha gjithashtu se synon të ndryshojë ligjet për abortin për të parandaluar dhënien e informacioneve mashtruese ose shkencërisht të pasakta në lidhje me abortin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd