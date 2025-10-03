Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Oficeri i policisë aksidenton me humbje jete këmbësoren në Gjirokastër
Transmetuar më 03-10-2025, 20:32

GJIROKASTËR, 3 tetor 2025 – Një aksident me pasojë vdekjen e një këmbësoreje ka ndodhur mbrëmjen e sotme, rreth orës 19:00, në aksin rrugor “Gjirokastër-Kakavije”, në fshatin Grapsh. Viktima është identifikuar si K. H., rreth 71 vjeçe, e cila ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Ajo u përplas nga një automjet i drejtuar nga shtetasi A. M., 55 vjeç, oficer policie në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Gjirokastër, i cili ndodhej në rrugë për në punë.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në Drejtorinë Vendore të Policisë për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor dhe AMP po kryejnë veprimet nën drejtimin e Prokurorisë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Gjirokastër/ Informacion paraprak

Rreth orës 19:00, në aksin rrugor "Gjirokastër-Kakavije", në Grapsh, shtetasi A. M., 55 vjeç, (oficer policie në DVKM Gjirokastër i cili po shkonte për në punë) duke drejtuar automjetin e tij personal ka aksidentuar shtetasen K. H., rreth 71 vjeçe (këmbësore), e cila për pasojë ka humbur jetën në vendngjarje.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor dhe AMP ndodhen në vendngjarje dhe nën drejtimin Prokurorisë po kryejnë veprimet për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.

