Oficeri i policisë aksidenton me humbje jete këmbësoren në Gjirokastër

GJIROKASTËR, 3 tetor 2025 – Një aksident me pasojë vdekjen e një këmbësoreje ka ndodhur mbrëmjen e sotme, rreth orës 19:00, në aksin rrugor “Gjirokastër-Kakavije”, në fshatin Grapsh. Viktima është identifikuar si K. H., rreth 71 vjeçe, e cila ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Ajo u përplas nga një automjet i drejtuar nga shtetasi A. M., 55 vjeç, oficer policie në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Gjirokastër, i cili ndodhej në rrugë për në punë.
Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në Drejtorinë Vendore të Policisë për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor dhe AMP po kryejnë veprimet nën drejtimin e Prokurorisë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Gjirokastër/ Informacion paraprak
Rreth orës 19:00, në aksin rrugor "Gjirokastër-Kakavije", në Grapsh, shtetasi A. M., 55 vjeç, (oficer policie në DVKM Gjirokastër i cili po shkonte për në punë) duke drejtuar automjetin e tij personal ka aksidentuar shtetasen K. H., rreth 71 vjeçe (këmbësore), e cila për pasojë ka humbur jetën në vendngjarje.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër për veprime të mëtejshme.
Grupi hetimor dhe AMP ndodhen në vendngjarje dhe nën drejtimin Prokurorisë po kryejnë veprimet për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd