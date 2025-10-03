Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Një trup i pajetë gjendet pranë hidrovorit të Tales në Lezhë
Transmetuar më 03-10-2025, 19:09

LEZHË, 3 tetor 2025 – Një person është gjetur i pajetë në afërsi të hidrovorit të Tales, në Lezhë. Trupi është konstatuar nga banorë të zonës, të cilët kanë lajmëruar menjëherë policinë.

Forcat blu ndodhen në vendngjarje dhe po kryejnë veprimet hetimore, ndërsa ende nuk janë bërë të ditura rrethanat e ngjarjes dhe identiteti i viktimës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...