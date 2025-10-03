Një trup i pajetë gjendet pranë hidrovorit të Tales në Lezhë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 03-10-2025, 19:09
LEZHË, 3 tetor 2025 – Një person është gjetur i pajetë në afërsi të hidrovorit të Tales, në Lezhë. Trupi është konstatuar nga banorë të zonës, të cilët kanë lajmëruar menjëherë policinë.
Forcat blu ndodhen në vendngjarje dhe po kryejnë veprimet hetimore, ndërsa ende nuk janë bërë të ditura rrethanat e ngjarjes dhe identiteti i viktimës.
