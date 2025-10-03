Batutat e Ramës me Macron për Presidentin Trump, reagon Shtëpia e Bardhë

Shtepia e Bardhë ka reaguar pas komenteve të kryeministrit Rama në formën e batutës për Presidentin Donald Trump, një shaka e bërë në praninë e Presidentit të Francës, Macron dhe Prësidentit të Azerbajxhanit, Alijev.
E pyetur lidhur me këto batuta, Nënsekretarja e Shtypit në Shtëpinë e Bardhë, Anna Kelly, ka patur një përgjigjie krejtësisht diplomatike.
“Presidenti Trump Ka bërë më shumë për stabilitetin global, se sa çdo lider tjetër në botë!”
Zyrtarja e lartë e komunikimit me mediat, ka qenë tejet e kujdesshme, duke i kujtuar Kryeministrin thjesht një fakt që Presidenti e përmend shpesh në daljet e tij publike: vullnetin pozitiv për të arritur marrëveshje paqeje.
Komentet e Ramës në prani të dy liderëve të tjere u përshkruan si tallëse nga disa prej mediumeve më prestigjoze të botës, por ishte vetë Kryeministri i cili përgënjeshtroi duke thënë se një moment gazmor është tjertërsuar me qëllime dashakeqësie. Vetë Rama përmendi gjithashtu rendimentin pozitiv te Trump per tu angazhuar ne zgjidhjen e konflikteve. Top News
