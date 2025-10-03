Motra sëmurë, babai invalid, kush është i riu shqiptar që i morën jetën dhe e varën në mes të Brukselit

Kush ishte shqiptari i varur në Bruksel – Historia e Bekim Halilajt nga Kukësi
Një ngjarje makabre ka tronditur Brukselin më 28 shtator, kur trupi i një të riu shqiptar u gjet i varur me kabllo në një tabelë sinjalizimi rrugor pranë “Westland Shopping”. Viktima ishte Bekim Halilaj, 29 vjeç, me origjinë nga fshati Bicaj i Kukësit.
Si u zbulua trupi
Kalimtari të parë menduan se bëhej fjalë për dekorime festive të Halloween-it, por pas verifikimeve policia belge konfirmoi se bëhej fjalë për një trup të pajetë, të lidhur në mënyrë të dyshimtë pas tabelës. Trupi qëndroi për disa orë në vendin publik para se të zbulohej.
Pistat e hetimit
Autoritetet belge po hetojnë disa pista, përfshirë atë të vetëvrasjes, por mënyra e ekzekutimit ka ngritur dyshime të forta se kemi të bëjmë me një ekzekutim mafioz të lidhur me grupet kriminale. Dyshohet se Halilaj ishte përfshirë në trafikun e kokainës dhe ekzekutimi mund të ketë ardhur pas humbjes së një ngarkese të madhe droge.
Sipas burimeve hetimore, vrasja u krye edhe si “mesazh” ndaj grupeve rivale – për të treguar çfarë ndodh kur dëmtohen interesat e organizatave kriminale.
E kaluara në Angli
Bekim Halilaj nuk ishte një emër i panjohur për drejtësinë britanike. Në vitin 2017, ai së bashku me tre shqiptarë të tjerë u dënua nga Gjykata e Southampton për trafik kokaine me vlerë mbi 4 milionë paund.
Bekim Halilaj, atëherë 21 vjeç, u dënua me 7 vite burg.
Fitim Halilaj, 27 vjeç, 4 vite e gjashtë muaj.
Tamas Hela, 24 vjeç, 4 vite e gjashtë muaj.
Nuri Mucmataj, 26 vjeç, 8 vite e gjashtë muaj.
Grupi akuzohej për shpërndarje kokaine nga shtatori 2016 deri në prill 2017 dhe përdorte identitete të rreme për të qëndruar ilegalisht në Britani. Hetuesi britanik Tim Ireson deklaroi asokohe se ata “gjeneronin shuma të konsiderueshme parash të pista duke tregtuar kokainë”.
Familja në Shqipëri
Në vendlindje, familja e Halilajt po përballet me tragjedinë. Babai i tij është invalid dhe motra vuan nga probleme shëndetësore. Gazetari Artan Hoxha bëri të ditur se Halilaj kishte emigruar fillimisht në Angli për një jetë më të mirë, përpara se të përfshihej në veprimtari kriminale.
Hetimet vazhdojnë
Policia belge po ndjek pistën e krimit të organizuar dhe po heton lidhjet e viktimës me grupet e trafikut ndërkombëtar. Kufoma e tij pritet të mbërrijë në Shqipëri, ndërsa autoritetet shqiptare janë në kontakt me homologët belgë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Rasti i Bekim Halilajt është shembull i ashpër i përplasjeve mes grupeve kriminale që operojnë në Europë dhe pasojave tragjike që ato sjellin.
