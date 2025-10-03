Gattuso ka shpallur 27 lojtarët e Italisë për ndeshjet kundër Estonisë dhe Izraelit

ITALI – Ndjekja e ekipit kombëtar për Kupën e Botës rifillon. Azzurrët do të përballen përsëri me Estoninë dhe Izraelin , të njëjtët kundërshtarë që i mposhtën në shtator gjatë dy ndeshjeve të para të Gennaro Gattusos si trajner.
Të shtunën, më 11 tetor, Italia do të vizitojë Estoninë në Tallin, përpara se të presë Izraelin të martën, më 14 tetor në Udine, në Stadio Friuli, i cili ishte gjithashtu vendi i ndeshjes së Ligës së Kombeve kundër ekipit kombëtar të Ben Shimon një vit më parë.
Trajneri Gennaro Gattuso ka thirrur 27 lojtarë për kampin stërvitor të planifikuar për mbrëmjen e së hënës, 6 tetor, në Qendrën Teknike Federale në Coverciano: ku thirrja e parë në ekipin kombëtar do të jetë për mesfushorin e Fiorentinës, Hans Nicolussi Caviglia, dhe sulmuesin e Bolonjës, Nicolò Cambiaghi, ndërsa Matteo Gabbia dhe Bryan Cristante kthehen në fanellën blu, pasi kanë munguar përkatësisht që nga tetori dhe qershori i vitit 2024.
Më poshtë është lista e lojtarëve të thirrur:
Portierë: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)
Mbrojtës: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Manci (Tointeny);
Mesfushorë: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);
Sulmues: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiaaccniti)
Kundështarët…
Fitorja 5-0 në Bergamo ishte fitorja e tyre më e madhe kundër Estonisë, e teta në po aq ndeshje kundër ekipit kombëtar, i cili renditet i 129-ti në renditjen e Kupës së Botës FIFA dhe ende po ndjek kualifikimin e parë në Kupën e Botës.
Në Debrecen, Italia siguroi fitoren e shtatë në tetë ndeshje kundër Izraelit (barazimi i vetëm ishte një barazim 0-0 në Kupën e Botës 1970 në Meksikë). Më 14 tetor, në Udine, Azzurri fituan 4-1 falë dy golave nga Giovanni Di Lorenzo dhe golave nga Mateo Retegui dhe Davide Frattesit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd