‘Më shau nga gruaja’! Çfarë deklaroi autori i krimit në Tiranë

Personi që shihni në foto është 38-vjeçari Arlind Demushi, i dyshuar për vrasjen e 40-vjeçari Hajdar Ismailgeci, mbrëmjen e së enjtes në Babrru.
Autori i dyshuar, Arlind Demushi, tashmë i arrestuar nga policia në Durrës, ka pranuar autorësinë e krimit dhe ka treguar versionin e tij të ngjarjes.
Demushi dhe viktima ishin miq të vjetër, prej rreth 10 ditësh, Ismailgeci po qëndronte në banesën e Demushit në Babrru.
Mbrëmjen e ngjarjes, të dy kishin qenë në një lokal, ku kishin konsumuar alkool.
Autori: Arlind Demushi
Mësohet se në dëshminë e tij, Demushi ka deklaruar se konflikti nisi pasi viktima e kishte sharë nga bashkëshortja.
Pas daljes nga lokali, teksa po ktheheshin në shtëpi, debati mes tyre u përshkallëzua në përleshje fizike.
Viktima: Hajdar Ismailgeci
Në kulmin e konfliktit, Demushi e ka goditur disa herë me thikë mikun e tij, duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën në vend.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd