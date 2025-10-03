Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Më shau nga gruaja’! Çfarë deklaroi autori i krimit në Tiranë
Transmetuar më 03-10-2025, 13:25

Personi që shihni në foto është 38-vjeçari Arlind Demushi, i dyshuar për vrasjen e 40-vjeçari Hajdar Ismailgeci, mbrëmjen e së enjtes në Babrru.

Autori i dyshuar, Arlind Demushi, tashmë i arrestuar nga policia në Durrës, ka pranuar autorësinë e krimit dhe ka treguar versionin e tij të ngjarjes.

Demushi dhe viktima ishin miq të vjetër, prej rreth 10 ditësh, Ismailgeci po qëndronte në banesën e Demushit në Babrru.

Mbrëmjen e ngjarjes, të dy kishin qenë në një lokal, ku kishin konsumuar alkool.

Autori: Arlind Demushi

Mësohet se në dëshminë e tij, Demushi ka deklaruar se konflikti nisi pasi viktima e kishte sharë nga bashkëshortja.

Pas daljes nga lokali, teksa po ktheheshin në shtëpi, debati mes tyre u përshkallëzua në përleshje fizike.

Viktima: Hajdar Ismailgeci

Në kulmin e konfliktit, Demushi e ka goditur disa herë me thikë mikun e tij, duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën në vend.

