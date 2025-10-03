Ja kush është i dyshuari për vrasjen në Tiranë

Tiranë – Zbardhet vrasja në Babrru, arrestohet autori i dyshuar
Policia e Tiranës ka arritur të zbardhë brenda pak orësh rrethanat dhe autorësinë e vrasjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme në Babrru, ku mbeti i vrarë 40-vjeçari Halil Ismailgeci.
Arrestimi i autorit
Pas veprimeve intensive hetimore të kryera nga Sektori për Krimet e Rënda në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 5 dhe nën drejtimin e Prokurorisë, u bë e mundur identifikimi dhe kapja e autorit të dyshuar.
I arrestuari është shtetasi Arlind Demushi, 38 vjeç, i cili u lokalizua dhe u vu në pranga në qytetin e Durrësit, me ndihmën e Forcës së Posaçme Operacionale të DPPSh.
Rrethanat e ngjarjes
Sipas hetimeve paraprake, ngjarja ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobëta mes autorit dhe viktimës. Gjatë debatit, 38-vjeçari ka goditur me thikë 40-vjeçarin, duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën në vend.
Në momentin e arrestimit, Demushit iu gjet një çantë me rrobat që kishte veshur gjatë kryerjes së krimit, të cilat po administrohen si prova materiale.
Akuza dhe procedura
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, ku autori do të hetohet për veprat penale:
“Vrasje me dashje”
“Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”
Policia e Tiranës thekson se vijojnë veprimet hetimore për të dokumentuar plotësisht dinamikën e ngjarjes dhe çdo rrethanë tjetër lidhur me këtë krim. /noa.al
