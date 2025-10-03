Ndërtimet, Rama: ‘Për pak vite anëtarësohemi në BE! Në pallat nuk mund të vësh gardh e të rrisësh bagëti’!

Tiranë, 3 Tetor 2025 – Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka prezantuar një sërë masash të reja për të adresuar ndërtimet e paligjshme dhe për të mbrojtur hapësirat publike në të gjithë vendin. Gjatë një konference për shtyp, Rama theksoi se këto masa lidhen me Kodin Penal dhe pritet të japin rezultate konkrete.
“Tërësia e këtyre masave, të lidhura me Kodin Penal, reflekton paralajmërimet e mia për nevojën urgjente për t’i dhënë fund ndërhyrjeve të paligjshme në të gjithë territorin e Shqipërisë,” tha Rama. “Kjo është një qasje 360 gradë që përfshin të gjitha çështjet e konstatuara.”
Kryeministri theksoi se masat synojnë jo vetëm ndërtime pa leje, por edhe ndërtime me leje që shpesh krijojnë pengesa për pronarët e shtëpive. “Shumë qytetarë hasin vështirësi për të regjistruar pronën ose për të hyrë në shtëpitë e tyre për shkak të ndërtimeve të paligjshme ose të rregulluara në mënyrë të papërshtatshme,” shtoi Rama.
Ai gjithashtu theksoi implikimet më të gjera demokratike: “Ndërsa afrohemi me integrimin në Bashkimin Europian, nuk mund të kemi diskutime mbi principe themelore të të drejtës së pronës. Hapësirat publike duhet të mbrohen, dhe askush nuk mund të vendosë gardhe mbi prona ose të lërë bagëtinë të kullosë në zonat urbane.”
Këto masa reflektojnë angazhimin e qeverisë për forcimin e kontrollit mbi territorin, sigurimin e lejeve të ndërtimit dhe mbrojtjen e pronës private dhe publike.
