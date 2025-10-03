U gjet në një tabelë në Bruksel, zbulohet e shkuara e të riut shqiptar

Është zbuluar identiteti i të riut shqiptar që u gjet i varur në një tabelë sinjalizimi rrugor pranë “Westland Shopping” në Bruksel.
Viktima është identifikuar si Bekim Halilaj, 29-vjeç me origjinë nga fshati Bicaj i Kukësit. Autoritetet belge po hetojnë të gjitha pistat, mes tyre edhe atë të krimit të organizuar.
Pista e vetëvrasjes nuk është përjashtuar, por mënyra se si u gjet trupi ka ngjallur dyshime të forta se mund të bëhet fjalë për një ekzekutim të lidhur me konfliktet e grupeve kriminale.
Por cila është e shkuara kriminale e Bekim Halilaj?
Sipas mediave britanike, në vitin 2017 Bekim Halilaj, 21-vjeç, u arrestua në Southampton së bashku me tre shqiptarë të tjerë, Nuri Muçmataj, Fitim Halilaj dhe Tamas Hela, si pjesë e një grupi të trafikut të kokainës.
Gjatë një aksioni në prill 2017, policia sekuestroi një furgon me 140 mijë stërlina kokainë të pastër dhe 180 mijë stërlina cash. Bekim Halilaj u arrestua në një apartament ku u gjet edhe drogë me vlerë 10 mijë paund.
Ai u dënua me 7 vite burg, ndërsa katër anëtarët e grupit morën së bashku 25 vite heqje lirie.
