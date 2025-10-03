Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Asgjësohen mijëra rrënjë kanabis në kufirin greko-shqiptar
Transmetuar më 03-10-2025, 10:50

GREQI- Një plantacion me 1,650 rrënjë “cannabis sativa” u zbulua nga oficerët e policisë të Nëndrejtorisë së Prokurorisë Kundër Drogave në një zonë të vështirë të Janinës pranë kufirit greko-shqiptar.

Bimët ishin afërsisht 1 deri në 3 metra të lartë, u gjetën, u shkulën dhe u konfiskuan si pjesë e një operacioni policor të kryer në bashkëpunim me Nëndrejtorin e Prokurorisë dhe Hetimit të Krimeve të Janinës dhe autoritetet shqiptare, si dhe me ndihmën e forcave speciale greke EKAM dhe një njësie të Brigadës së Zjarrfikësve.

Një ekip nga Zyra e Hetimeve Penale të Janinës u thirr në vendin ku u gjet plantacioni, ndërsa një hetim paraprak po kryhet nga Nëndrejtoria e Prokurorisë së Drogave.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

