Asgjësohen mijëra rrënjë kanabis në kufirin greko-shqiptar

GREQI- Një plantacion me 1,650 rrënjë “cannabis sativa” u zbulua nga oficerët e policisë të Nëndrejtorisë së Prokurorisë Kundër Drogave në një zonë të vështirë të Janinës pranë kufirit greko-shqiptar.
Bimët ishin afërsisht 1 deri në 3 metra të lartë, u gjetën, u shkulën dhe u konfiskuan si pjesë e një operacioni policor të kryer në bashkëpunim me Nëndrejtorin e Prokurorisë dhe Hetimit të Krimeve të Janinës dhe autoritetet shqiptare, si dhe me ndihmën e forcave speciale greke EKAM dhe një njësie të Brigadës së Zjarrfikësve.
Një ekip nga Zyra e Hetimeve Penale të Janinës u thirr në vendin ku u gjet plantacioni, ndërsa një hetim paraprak po kryhet nga Nëndrejtoria e Prokurorisë së Drogave.
