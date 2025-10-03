Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident i rëndë në aksin Lushnjë–Berat, plagosen tre persona
Transmetuar më 03-10-2025, 10:28

Berat, 3 Tetor 2025

Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin nacional Lushnjë–Berat, pranë fshatit Qerret, ku si pasojë e përplasjes mes dy automjeteve janë plagosur tre persona.

Sipas informacioneve paraprake, aksidenti ka ndodhur rreth orës 09:30, ku një automjet tip Audi, me dy persona në bord, është përplasur me një Skoda, që drejtohej nga një person i vetëm. Dyshohet se shkak i përplasjes ka qenë një parakalim i gabuar nga drejtuesi i mjetit Audi.

Të tre personat e përfshirë në aksident kanë marrë dëmtime të ndryshme trupore, por ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ata janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Lushnjës, ku po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë Rrugore, të cilat kanë bërë kufizimin e përkohshëm të qarkullimit dhe po punojnë për të zbardhur rrethanat dhe shkaktarët e aksidentit. Ekspertët e qarkullimit po analizojnë të dhënat dhe po marrin deklaratat e dëshmitarëve për të përcaktuar përgjegjësinë për ngjarjen.

