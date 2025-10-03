‘Policia mos lëviz! Dalin pamjet e momentit të arrestimit të autorit të vrasjes së 40-vjeçarit

TIRANË- Policia ka publikuar pamjet nga arrestimit i autorit të dyshuar të vrasjes në Babrru.
Policia në bashkëpunim me Forcat Operacionale lokalizuan Arlind Demushin në një banesë në Durrës, ndërkohë në video shihet edhe momenti kur ndërhyjnë për ta arrestuar.
"Policia mos lëviz, shtrihu barkas", thotë policia teksa hyjnë në banesën ku ndodhej 38-vjeçari që vrau me thikë 40-vjeçarit Hajdar Ismajlgeci. 38-vjeçari vrau mbrëmjen e djeshme (2 tetor) me thikë 40-vjeçarin, gjatë një konflikti për motive të dobëta me të. Ismailgeci u gjet në rrugë, pa shenja jete dhe me plagë të shkaktuara me mjet prerës.
Autori pasi e ka goditur me thikë, ka shkuar në një lokal rreth 300 metra pranë vendit të ngjarjes dhe është parë nga banorët me njolla gjaku. Pasi ka qëndruar pak, është larguar nga lokali dhe ka humbur gjurmët, por pas disa orëve kërkime është lokalizuar nga policia
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd