Vrasja në Tiranë – arrestohet autori

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së enjtes në Babrru, ku 40-vjeçari Hajdar Ismajlgeci u gjet i vdekur në rrugë pranë shkollës “Azem Hajdari”, i goditur me thikë. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar, i cili rezulton të jetë personi që kishte qenë duke konsumuar pije me viktimën në një lokal përpara ngjarjes.
Të dy personat kishin një njohje të mëparshme dhe ishin parë në shoqërinë e njëri-tjetrit edhe ditët e kaluara. Pas daljes nga lokali, mes tyre ka shpërthyer një konflikt për arsye ende të paqarta. Në kulmin e debatit, autori ka nxjerrë një thikë dhe e ka goditur Ismajlgecin, duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën në vendngjarje.
Pas krimit, i dyshuari është larguar, por identiteti i tij u zbulua nga pamjet e kamerave të sigurisë së zonës. Ai u kap disa orë më vonë nga policia, në gjendje të dehur. Hetuesit nuk kanë mundur ende ta marrin në pyetje, por dëshmia e tij pritet të merret sapo të jetë në gjendje për të komunikuar qartë.
Policia po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivin e ngjarjes. Trupi i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekspertizë.
Viktima Hajdar Ismailgeci
