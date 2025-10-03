Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasja në Tiranë, arrestohet autori i dyshuar
Transmetuar më 03-10-2025, 08:52

Policia e Tiranës thotë se ka arrestuar një burrë që e sheh si të dyshuar për vrasjen mbrëmë të 40 vjeçarit Hajdar Ismailgeci.

I dyshuari, u pa nga dëshmitarë, pak minuta pas krimit, teksa i përgjakur në rroba e trup shkoi në një lokal ku më herët kishte qenë me viktimën e tij.

Dyshimet janë se autori i dyshuar ishte në gjendje të dehur. Ai është përplasur me Ismailgecin në rrethana të paqarta dhe e ka goditur me thikë duke e plagosur rëndë dhe më pas është larguar.

Halil Ismailgeci ka pësuar fund tragjik nga hemorragjia si pasojë e plagëve të rënda dhe u gjet në rrugë mbrëmjen e djeshme.

