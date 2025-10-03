Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 shenjat më pak të favorshme – 3 tetor 2025

Shenjat më me fat: Akrepi, Gaforrja, Bricjapi. Shenjat më pak të favorshme: Demi, Binjakët, Ujori. Ja pse
Qielli i sotëm, 3 tetor 2025, sjell energji të ndryshme për çdo shenjë të zodiakut. Disa shenja do të përfitojnë nga ndikimet e favorshme të Hënës dhe planetëve, duke gjetur forcë, qartësi dhe mundësi për të shkëlqyer.
Të tjera, përkundrazi, duhet të tregojnë kujdes ndaj lodhjes, tensioneve ose konflikteve që mund të lindin. Le të shohim cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 shenjat që do të kenë më shumë sfida sot.
🌟 3 shenjat më me fat
🥇 Akrepi
Akrepi është shenja më me fat sot. Hëna, Marsi dhe Jupiteri janë në aspekt të shkëlqyer për fundjavë, duke sjellë mundësi të reja, veçanërisht në punë. Tetori është muaji i revansheve, dhe sot ndihesh në qendër të vëmendjes. Kritikat e të tjerëve nuk duhet të të shqetësojnë, sepse ke karizmë dhe forcë për të dalë në pah.
🥈 Gaforrja
Një ditë shumë pozitive për Gaforren, që hyn në një fundjavë të mbushur me dashuri dhe lidhje të forta. Familja dhe marrëdhëniet e ngushta janë në plan të parë, duke të sjellë qetësi dhe siguri emocionale. Njohje të reja janë të favorizuara, dhe çiftet që duan të zyrtarizojnë lidhjen kanë sot një ditë të artë.
🥉 Bricjapi
Bricjapi është në një moment të bukur falë Hënës dhe Venusit që forcojnë dashurinë dhe lidhjet emocionale. Ke një energji të veçantë për të dhënë më të mirën në marrëdhënie, dhe puna, megjithëse kërkon përqendrim, sjell mundësi për rritje. Një ditë ku forca e brendshme dhe serioziteti shpërblehen.
—
⚠️ 3 shenjat më pak të favorshme
❌ Demi
Demi ndien sot lodhje dhe tension. Marsi në disonancë sjell rënie fizike dhe nevojë për kujdes në ritmin e përditshëm. Megjithatë, komunikimi në dashuri është më i qartë dhe i sinqertë – një pikë e fortë për të zbutur tensionet. Kujdes shëndetin dhe mos e tepro me angazhime.
❌ Binjakët
Binjakët përjetojnë ditë të vrullshme dhe plot ide, por dashuria është në provë. Çiftet e reja apo ata që kanë filluar bashkëjetesë duhet të mësohen me ekuilibra të rinj. Nervozizmi mund të sjellë tensione në fundjavë. Puna ecën mirë, por emocionet kërkojnë më shumë durim.
❌ Ujori
Edhe pse dita është e mbushur me stimuj, Ujori është ndër shenjat më pak të favorshme për shkak të nervozizmit dhe stresit. Hëna në shenjë sjell shumë energji, por edhe mendime të pafund që të lodhin. Kujdes në organizim, përndryshe rrezikon konfuzion. Pushimi dhe qetësia janë të domosdoshme. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd