Rreth 20 mijë shqiptarë në vit po largohen drejt BE me kontrata pune

Tiranë, 3 Tetor 2025
Rreth 20 mijë shqiptarë në vit po largohen drejt vendeve të Bashkimit Europian përmes kontratave të rregullta pune, duke shënuar një rritje të ndjeshme të emigracionit zyrtar. Të dhënat më të fundit nga Eurostat tregojnë se në periudhën 2022-2024 janë dhënë mesatarisht 20 mijë leje pune çdo vit për shtetas shqiptarë, kryesisht në Greqi, Gjermani dhe Itali.
Në total, nga viti 2021 e deri më sot, janë dhënë rreth 72 mijë leje pune, një shifër që përfaqëson afro 13% të të punësuarve në sektorin privat jo-bujqësor në Shqipëri, sipas INSTAT. Ky fenomen ka thelluar mungesën e fuqisë punëtore në tregun vendas, duke penguar operacionet dhe planet e zgjerimit të shumë bizneseve.
Në vitin 2022 u regjistrua kulmi me mbi 22 mijë leje pune të dhëna, ndërsa në dy vitet pasuese kjo shifër ka qëndruar mesatarisht në 18-19 mijë. Emigracioni i sotëm po ndodh gjithnjë e më pak përmes azilit — një rrugë që tashmë po përdoret më rrallë — dhe më shumë përmes procedurave të ligjshme pune.
Në vitin 2024, Greqia ishte vendi që lëshoi më shumë leje pune për shqiptarët (7.2 mijë), e ndjekur nga Gjermania me 4.5 mijë dhe Italia me rreth 3 mijë. Ndërkohë, Kroacia dhe Malta janë kthyer në destinacione të reja për sektorët e ndërtimit dhe turizmit.
Të dhënat e Eurostat tregojnë gjithashtu një rënie të vazhdueshme të kërkesave për azil: nga 15 mijë në vitin 2022, në 11 mijë në 2023 dhe 9.3 mijë në 2024. Kjo konfirmon se emigrimi tashmë po ndodh në mënyrë më të organizuar dhe më të ligjshme.
