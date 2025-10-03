Ndodh e pabesueshmja në Olimpico: Penalltia e Romës ekzekutohet tri herë, por portieri e pret

ITALI – Ajo që ndodhi në Olimpico në fund të ndeshjes Roma kundër Lille, për javën e dytë të Europa League, ishte e pabesueshme.
Në minutën e 80-të, verdhekuqve iu dha një penallti pas një kontrolli të VAR për një prekje me dorë nga Mandi në zonë. Dovbyk u afrua drejt penalltisë, por gjuajtja e tij u bllokua në të majtë nga portieri Ozer. Gjyqtari belg Lambrechts urdhëroi një ripërsëritje: një lojtar i Lille kishte hyrë në zonën e penalltisë para gjuajtjes së Dovbyk.
Ukrainasi u afrua përsëri drejt penalltisë, duke gjuajtur nga e njëjta anë si përpjekja e tij e parë, dhe portieri i Lille priti përsëri. Por gjyqtari e urdhëroi të përsëritej penalltia: portieri i Lille nuk ishte në vijën e portës. Këtë herë, Soulé u afrua drejt penalltisë. Por edhe argjentinasit iu bllokua gjuajtja!
Një incident i ngjashëm ka ndodhur në sezonin 1983/84 të Serie A, më 21 prill 1984. Dhe përsëri në Olimpico. Lazio ishte protagoniste në ndeshjen kundër Napolit: skuadra bardhekaltër shpërdoroi tre raste, dy herë me Bruno Giordano (dy penallti të pritura nga Castellini) dhe një herë me Vincenzo D’Amico, i cili gjuajti jashtë.
