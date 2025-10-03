Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 3 tetor 2025

Dita e sotme sjell një qiell të lëvizshëm, ku ndikimet e Hënës dhe të planetëve kryesorë krijojnë dinamika të reja për çdo shenjë. Ka shenja që gjejnë forcë për të rikuperuar energji e për të bërë hapa të rëndësishëm, ndërsa të tjera ndihen më të ngarkuara e të testuara nga situatat e përditshme.
Paolo Fox thekson se kjo periudhë nuk është e njëtrajtshme: për disa dominon nevoja për të qartësuar marrëdhëniet e dashurisë, për të zgjidhur çështje të pezulluara ligjore apo kontraktuale, për të përballuar lodhjen, ndërsa për të tjerët hapen perspektiva të reja profesionale dhe emocionale.
Është një ditë që kërkon ekuilibër midis impenjimit dhe kujdesit ndaj vetes, mes guximit për të dalë përpara dhe mençurisë për të pritur kohën e duhur. Yjet nxisin reflektim mbi marrëdhëniet, projektet afatgjata dhe mbi mënyrën si secili zgjedh të shfaqë veten. Në këtë horoskop të sotëm, 3 tetor 2025, çdo shenjë merr një udhëzim të veçantë për të gjetur rrugën e vet në mes të sfidave dhe mundësive që ofron qielli.
Dashi
Hëna është shumë aktive dhe, për më tepër, të hënën dhe të martën do të jetë edhe në shenjën tënde, prandaj nga sot deri të martën ke një mundësi shumë të mirë për t’u vënë në pah. E di që gjithçka është pak komplekse për t’u menaxhuar, ka shumë situata për t’u përballur, por në fund të fundit në kaos ti ndihesh mirë, sepse një jetë shumë e rregullt dhe e përsëritur përfundon duke të mërzitur. Jupiteri flet për çështje ligjore edhe nga e kaluara, për kontrata të pezulluara, por sa më shumë ndien shtysa për të ecur përpara, aq më shumë do të arrish të kapërcesh çdo pengesë. Projektet dhe programet ecin fort, edhe pse do të ketë diçka për t’u rishikuar…
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Të përballesh me çështje të pazgjidhura mund të gjenerojë ankth, por çdo sfidë e kapërcyer rrit besimin në vlerën tënde. Shpesh periudhat e kundërshtive astrologjike të ftojnë të reflektosh mbi motivimet e vërteta që të shtyjnë të veprosh: gjej shtysën te ëndrrat personale e jo vetëm te nevoja për t’u provuar të tjerëve diçka. Pranimi si i lodhjes, ashtu edhe i entuziazmit, do të të çojë drejt një qëndrueshmërie më të madhe emocionale.
—
Demi
Është mirë të përqendrosh burimet e tua te ditët e së shtunës dhe së dielës, sepse sot është ende i njëjti tension dhe shqetësim si dje. Është e mundshme një rënie forme, me Marsin në disonancë: prandaj, nëse ka shqetësime apo dhimbje të vogla, gjërat duhen bërë me qetësi. Është e nevojshme të flitet për dashurinë, sepse tani fjalët e tua dëgjohen më shumë. Në fillim të shtatorit ka pasur një klimë konfliktuale; disa përgjigje nuk kishin ardhur, ndërsa tani mund të arrihet vërtet një kompromis i mirë. Nëse dikush ka provuar të të zëvendësojë ose të të pengojë, të të kritikojë në një punë, nuk ia ka dalë: do të mund t’i bësh të vlejnë arsyet e tua.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Të njohësh kufirin tënd fizik të lejon të dëgjosh veten dhe të kujdesesh për veten, përpara se trupi të imponojë një ndalesë të detyruar. Komunikimi emocional, tani më i lehtë, bëhet një instrument për të shëruar plagë të vjetra. Pajtimi dhe kompromisi nuk janë shenja dobësie, por pjekurie: ke të drejtë të ndryshosh mendje dhe të lejosh që emocionet të rrjedhin pa frikën e gjykimit të të tjerëve.
—
Binjakët
Nuk e përjashtoj që këto të jenë ditë të trazuara, plot veprimtari, ose ndoshta rifillon pas një periudhe ndalese. Mërkuri dhe Dielli në aspekt të mirë nuk lënë të mungojnë idetë. Mund të kthehet pak “ndryshkje” në dashuri: kush është martuar së fundi ose jeton bashkë prej pak kohësh do të duhet të pranojë këtë gjendje të re. Nga data 13 e muajit, Venusi do të ndihmojë për të sqaruar si qëndrojnë gjërat. Ndoshta për momentin nuk është rasti të vihesh në diskutim lidhjet e dashurisë, ndryshe pikërisht në fundjavë mund të rikthehet pak nervozizëm, siç ka ndodhur edhe fundjavën e kaluar.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Ekuilibrat e rinj që kërkon Venusi në disonancë në dashuri duan dëgjim të ndërsjellë dhe durim: mos kërko përgjigje të menjëhershme, por prit për të vepruar në pjesën e dytë të muajit nëse ka kontraste të rëndësishme; tani do të përballeshe me gjithçka me tepër theksim ose nervozizëm. Nervozizmi shpesh fsheh frikën e humbjes së kontrollit, por të kuptosh nga vjen dhe ku lind pasiguria mund të ndihmojë të zgjidhen çështjet e mbetura pezull.
—
Gaforrja
Një fundjavë në ardhje e favorshme: ç’raste më të mirë për të qenë me njerëzit që do më shumë? Ndjenja e familjes dhe e shtëpisë është gjithçka për ty dhe shpesh, me pjekurinë, bëhet një pikë referimi. Të jetosh është e këndshme, shpërblyese sidomos kur përreth ka njerëz që të duan dhe të vlerësojnë. Kjo fundjavë është e përshtatshme për të verifikuar qëndrueshmërinë e ndjenjave. Horoskop i vlefshëm për ata që duan të martohen, të bashkëjetojnë ose të bëjnë njohje.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Familja, reale apo e zgjedhur, është burimi nga i cili tërheq stabilitet dhe siguri emocionale. Në këtë periudhë, verifikimi i fortësisë së lidhjeve lejon të kuptosh kush e ushqen vërtet mirëqenien tënde. Ata që jetojnë një raport jozyrtar prej shumë kohësh duan ta bëjnë zyrtar. Merr kohën e nevojshme për të njohur sa shumë vlejnë marrëdhëniet që po jeton; për zemrat e vetmuara ndizet shpresa e re.
—
Luani
Ky moment është më i mirë. Pas një situate pak të trazuar në orët e fundit, nga sonte shkon më mirë. Të kuptohemi, i yti është një horoskop suksesi. Vetëm se, për të qenë i pari në gjithçka, duhet të angazhohesh, madje edhe shumë. Agjitacioni vjen nga fakti që je i detyruar të bësh shumë gjëra dhe stresi nuk mungon: ditët e 2 dhe 3 tetorit, për shembull, kanë qenë vërtet shumë të rënda. Marsi në disonancë përfaqëson një stres që prek trupin, prandaj është sikur angazhimi të kushtojë më shumë lodhje se sa pritej. Megjithatë, kjo fundjavë do të të japë mundësinë të rimarrësh pak forcë.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Lufta për të fituar një vend nën diell është pjesë e natyrës tënde, por duhet marrë në konsideratë se lodhja është e madhe. Të mësosh të dëgjosh trupin dhe t’i falësh vetes kujdes e pushim është një formë respekti ndaj vetes. Forca e vërtetë ndoshta nuk qëndron në pushtimin e pandërprerë, por në aftësinë për të ruajtur kthjelltësinë edhe në çaste lodhjeje; bëj një plan të kujdesshëm të situatës, ditë pas dite, që të ndjekësh suksesin pa sakrifikuar mirëqenien e brendshme.
—
Virgjëresha
Kujdes, sepse e shtuna dhe e diela do të jenë ditë të çuditshme: nëse ka diçka që nuk shkon ose nëse duhet të sqarosh diçka që të intereson, ndoshta është rasti ta flasësh sot. Nuk do të rikthehen të shkuarat e trishta për çiftet që kanë pasur probleme, sidomos në korrik. Ndonjëherë ndihesh mirë me një person, por po të kthehesh në shtëpi plot mendime, edhe po të jesh i dashuruar, rrezikon të mos u japësh hapësirë ndjenjave më të rëndësishme. Zgjidhe sot një kontest. Është ende një javë e favorshme.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Të grumbullosh mendime dhe dyshime pa i ndarë mund të bëhet një peshë e panevojshme që e mbyt sinqeritetin e lidhjeve. Mendja jote nuk ndalet kurrë, prandaj ka gjasa që madje një aktivitet paralel, një hobi, një interes i yti, të bëhet më i rëndësishëm këto ditë. Venusi vazhdon një tranzit pozitiv në shenjën tënde; mund të dashurohesh papritur nëse zemra ka kohë që është vetëm ose ka nevojë për ngushëllim…
—
Peshorja
Ende një ditë e pasur me fantazi, që për ty është kripa e jetës. Krijimtaria është ai shtysë që të lejon të dalësh nga një realitet që nuk të pëlqen, për të hyrë në një botë që në njëfarë mënyre të shkëput nga problemet e përditshmërisë. Të kesh Mërkurin në shenjë, edhe pse vetëm edhe për pak ditë, përfaqëson një burim të mirë. Nëse duhet të vësh në rregull çështje ekonomike, është momenti i duhur. Dashuria në rimarrje.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Të imagjinosh zgjidhje është padyshim më e thjeshtë sesa të përballesh me realitetin, por është e rëndësishme të jesh i vetëdijshëm për rrezikun e arratisjes nga vetë realiteti. Kur kërkon strehë te fantazia për të shmangur konfliktet dhe vështirësitë e jetës së përditshme, rrezikon të mbetesh në periferi, duke humbur kontaktin me atë që ndodh vërtet. Megjithatë, fantazia mund të jetë aleat i fuqishëm nëse përdoret si trampolinë për të zhvilluar strategji praktike, e jo si mburojë për të mohuar problemet konkrete. Sekreti qëndron në ekuilibrimin e ëndrrës me veprimin: kjo harmoni do të të bëjë më të fortë dhe më të vetëdijshëm, si në marrëdhëniet e dashurisë, ashtu edhe në fushën e punës.
—
Akrepi
Do të doja që vërtet kjo fundjavë të ishte frymëzuese për ty. Të shtunën dhe të dielën Hëna, Marsi dhe Jupiteri janë në aspekt të shkëlqyer. Mërkuri do të hyjë në shenjën tënde nga e hëna. Tetori është muaji i revansheve në punë: tani të gjithë flasin për ty. Momenti të nxjerr në pah dhe Jupiteri ndihmon kë ata që kanë një përvojë të madhe ose një ide të bukur për të propozuar. Marsi në shenjë, megjithatë, flet edhe për kritika madje të ashpra, të cilave s’duhet t’u kushtosh vëmendje. Mos e lër që krenaria jote të bëhet pengesë e mirëkuptimit; mund të të shohin arrogant ose i ftohtë, edhe nëse kjo nuk është “karta jote e prezantimit”.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Njohja e jashtme, pra vlerësimi dhe respekti që vjen nga të tjerët, shfaqet kur ke guxim të vësh në punë përgatitjen tënde, pa u bllokuar nga frika e gjykimit. Kjo do të thotë të ekspozohesh, të ndash kompetencat dhe idetë e tua edhe përballë kritikave apo opinionit publik. Megjithatë, arritja e një pozicioni suksesi sjell edhe rreziqe, si ballafaqimi me smira, presione dhe pritshmëri të larta. Në këto rrethana, fitorja e vërtetë qëndron te ruajtja e besnikërisë ndaj vlerave të tua, pa u përmbytur nga kërkesat e jashtme.
—
Shigjetari
Kjo fundjavë, edhe më shumë në dy ditët e ardhshme, mund të sjellë akoma ndonjë shqetësim të vogël, sidomos për çiftet që janë tashmë në krizë. Ti, person bujar dhe i gatshëm të kuptosh, rrezikon të humbasësh durimin nëse e teprojnë. Meqenëse këtë të premte ende nuk e ke hënën kundër, nëse sheh se ka ndonjë kundërshti, shpreh hapur shqetësimet e tua. Në çift, herë pas here, lind ndjesia se bën më shumë se partneri ose se nuk je plotësisht i kuptuar.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Bujaria është cilësi e çmuar, por mund të kthehet në burim zhgënjimi kur të tjerët nuk e njohin, ose kur të shtyn të vësh gjithmonë veten në plan të dytë, duke bërë sakrifica tepër të mëdha. Nëse jep shumë pa marrë asgjë në këmbim, rrezikon të grumbullosh pakënaqësi dhe hidhërim ndaj atyre për të cilët përkushtohesh. Prandaj, është thelbësore të kujdesesh edhe për nevojat e tua dhe të mësosh ta dëgjosh veten, pa u ndier fajtor a egoist. Një raport i shëndetshëm bazohet në ekuilibrin mes asaj që ofron dhe asaj që merr: jo vetëm që është e drejtë të kërkosh konsideratë dhe respekt, por është e rëndësishme të komunikosh hapur shqetësimet dhe nevojat e tua.
—
Bricjapi
Kjo fundjavë fton të duash, sepse nesër dhe pasnesër Hëna dhe Venusi janë në aspekt të shkëlqyer. Shumë Bricjap ndihen aq mirë me veten, sa nuk dëshirojnë as të hidhen në lojë në dashuri: shenja, e sunduar nga Saturni, në astrologji përfaqëson “ermitën”. Një eremit i urtë, megjithatë, e di që njerëzit përreth kanë nevojë për dijen e tij. Shpërndaje me zemër të hapur; deri të dielën mund t’u japësh shumë të tjerëve. Kush është i angazhuar në një histori dashurie do të japë maksimumin. Puna kërkon përqendrim; Jupiteri në kundërshtim flet për ndryshim kursi, roli ose rrethi shoqëror deri në fund të vitit.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Të jesh i pavarur nuk do të thotë të përjashtohesh nga jeta e grupit; përkundrazi, të ndash përvojën, të ofrosh kontributin tënd dhe të udhëheqësh komunitetin mund të forcojë identitetin tënd, pa u ndier i ekspozuar ose i gjykuar. Për më tepër, të pranosh se secili mund të ketë mendime, vlera ose stile jete të ndryshme është një hap thelbësor drejt marrëdhënieve të pjekura e të thella. Pranimi i diversitetit jo vetëm e pasuron pikëpamjen tënde, por i bën edhe marrëdhëniet më autentike, të bazuara në respekt dhe vetëdije të ndërsjellë. Dhe ti e di mirë këtë.
—
Ujori
Ende hëna në shenjë, një ditë pak elektrike, por sigurisht jo pa stimuj. Tani duhet të bësh shumë gjëra dhe, si zakonisht, je pak nervoz. Ki kujdes që kjo shqetësim të mos kthehet në stres në nivel mendor; kushto vëmendje gjërave që bën, përpiqu të organizohesh, ndryshe rrezikon të bësh konfuzion. A fle mjaftueshëm? Shpesh Ujori, gjatë ditës, i kapërcen problemet me energji pozitive dhe optimizëm, por natën, kur gjithçka ndalet, kthehen mendimet bashkë me ankthet. Është e rëndësishme të shkarkosh mendimet negative.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Të menaxhosh mirë energjitë mendore dhe fizike do të thotë të dish të njohësh kufijtë e tu dhe të gjesh ekuilibrin midis angazhimeve, punës dhe momenteve të pushimit. Nëse nuk i kushton vëmendje këtij aspekti, rrezikon të biesh në stres kronik, një gjendje që dobëson si mendjen, ashtu edhe trupin, duke kompromentuar shëndetin dhe produktivitetin. Një mendje e shqetësuar dhe gjithmonë në lëvizje mund të bëhet një burim i çmuar nëse arrin t’ia drejtosh energjinë projekteve që të entuziazmojnë vërtet dhe që i ndien me të vërtetë stimuluese.
—
Peshqit
Po i afrohemi një fundjave të rëndësishme. Për ata që kanë një punë artistike ose mund të vendosin mbi rrugën e tyre, ka ndjesi fitoreje dhe, së shpejti, siguri. Yjet janë pak polemikë, përkundrazi, në dashuri: ndiq ritmet e horoskopit; nga data 13 shumë gjëra do të sqarohen. Nuk është e thënë të ketë krizë; ndoshta për arsye pune ose personale je larg partnerit. Në çdo rast, nëse ka diçka që nuk shkon, shtyje një diskutim dhe mos “vendos shumë mish në hell”. Me personin e duhur, që të kupton, mund të zbusësh keqkuptime.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Duhet durim dhe diplomaci: këto cilësi lejojnë të menaxhosh marrëdhëniet me delikatesë dhe ndjeshmëri, duke ulur tensionet dhe keqkuptimet e mundshme që mund të shkaktohen nga opozita e Venusit. Në dashuri ka distanca; ndoshta je i angazhuar në fronte të tjera, ose ka një dilemë për t’u zgjidhur, diçka më të rëndësishme… ndonjëherë lidhesh me njerëz që japin siguri dhe janë racionalë, por që janë të ftohtë në planin emocional. Para se të marrësh zgjedhje të nxituara, prit gjysmën e dytë të muajit që, nga ky këndvështrim, do të sjellë më shumë siguri. /noa.al
