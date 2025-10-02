Boçi: Brenda 72 orësh shpallim emrin e kandidatit për Tiranën

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi, tregoi se dhe sa kohë do t’i duhet opozitës për të zgjedhur kandidatin e tyre.
Boçi tha se opozita po ndjek një proces moral për zgjedhjen e kandidatin të saj për zgjedhjet e parakohshme në Tiranë. Sakaq, Nënkryetari i PD-së tregoi se negociatat po vazhdojnë dhe se brenda 2-3 ditësh opozita do të prezantojë kandidatin e saj për Tiranën
“Së bashku me partitë e tjera opozitare po ndiqet një proces që është sa politik po aq i domosdoshëm dhe moral. Nuk është vetëm sfidë emrash, por është edhe sfidë e rëndësishme politike.
Për mua kjo është edhe hyrje në fushatë sepse ka ikur disi nga qeveria dhe ka shkuar te përfaqësuesi i opozitës. Emri nuk ka rëndësi, për mua procesi dhe modeli i procesit të zgjedhjes së kandidatit nga opozita është shumë e rëndësishme dhe ky model që po ndjekim është i duhuri. Jemi në negociata, por këto janë ditët kulmore. Nëse negociatat vazhdojnë në rrugën e drejtë mendoj për 2 ose 3 ditë do kemi kandidatin për bashkinë e Tiranës”, u shpreh Luçiano Boçi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd