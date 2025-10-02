Dueli i 11 tetorit, Orges Shehi: Të luajmë me nervat e serbëve. Presioni mbi rivalët duhet shfrytëzuar!

02/10/2025 20:03
Numërimi mbrapsht ka filluar, më pak se 10 ditë nga ndeshja më e rëndësishme ndoshta e këtyre eliminatoreve të Botërorit për Shqipërinë, ajo ndaj Serbisë e cila do të vendos shumë për ëndrrën tonë, për të qenë për herë të parë në fazën kryesore të një Kampionati Botëror.
Orges Shehi 11 vite më parë në Beograd ishte në rolin mburojës së shokëve të tij të ekipit në atë katrahurë, sot një trajner I sukesshëm I cili falë eksperiencës dhe precedentit ka një këndvështrimin të ndryshëm për këtë ndeshje.
“Të gjithë e dimë që kjo ndeshja ka edhe ngareksë emocionale Brenda jo vetëm anën futbollistike. Edhe pse duket që një stadium më I vogël I shërben atyre, unë mendoj që n ashërben ne. Them kështu pasi atmosfera që krijohet në stadium nuk është njësoj si kur janë 25-30 mijë veta apo sikur janë 6000. Nuk e di se cfarë dodh me ta nga ana psikologjike, por për mua ata janë më tepër nën presion se sa ne. Ne jemi më lartë në renditje se ata dhe kjo duhet të ndikojë shumë, pasi ne jemi më të qetë dhe duhet të luajmë me nervozitetin e tyre.”-shprehet Orges Shehi.
Po si duhet të përgatitet një ndeshje e tillë në këtë pikë të rrugëtimit të fazës së grupit?
“Unë mendoj që ndeshjen në Tiranë ne e kemi përballuar shumë mirë në aspektin emocional dhe ishim të fokusuar vetëm tek fusha dhe prodhuam shumë, mëkat që atë ndeshje nuk e fituam. Duke parë këtë ndeshje të parë, mendoj se njësoj duhet përgatitur edhe kjo, pra të ftohur nga koka, karikimi i lojtarëve patjetër është në notën maksimale sepse luajnë për objektiva madhor dhe kundër një kundërshtari direkt dhe duhet të fokusohemi vetëm tek fusha.”
Shehi e kupton më mirë se kushdo që është sot në ekipin kombëtarë se çfarë do të thotë të luash në Serbi dhe se si e përjetojmë ne dhe ata këtë takim. Sipas tij kuqezinjtë e kanë çelësin e suksesit në dorën e tyre.
“Mendoj që në një skuadër futbolli mund të kesh individ më cilësor, por në futboll diferencnën e bën grupi. Unë mendoj që ne duhet të jemi të kthjellët të vendosur. Sepse mendoj që kemi dy rezultate në favor, ndërsa ata kanë vetëm një dhe atyre i duhet me patjetër fitorja, atëherë ata mund të kalojnë edhe në aventurë. Besoj që na bën punë edhe barazimi”.
