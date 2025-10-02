Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Del foto e 40-vjeçarit të vr’arë sonte në Tiranë. Emri
Transmetuar më 02-10-2025, 22:27

Del foto e 40-vjeçarit Hajdar Ismajlgeci, i cili mbrëmjen e sotme (2 tetor), u gjet i vrarë me thikë në Babrru.

Dyshohet se 40-vjeçari u godit me thikë pas një sherri, duke mbetur i plagosur, e më pas humbi jetën si pasojë e hemorragjisë.

Ndërsa dyshohet se autori i vrasjes pas krimit, ka shkuar në një lokal 300 metra larg vendngjarjes.

Ndërsa ende nuk dihet shkaqet e krimit të rëndë.

