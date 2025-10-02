Përplasen dy avionë me 93 persona në bord në aeroportin e Nju Jorkut

Një incident ajror ndodhi të mërkurën në mbrëmje në aeroportin LaGuardia të Nju Jorkut, ku dy avionë të linjës Delta Air Lines u përplasën gjatë lëvizjes në pistë. Nuk raportohen viktima, rezulton një e lënduar.
Dy fluturime rajonale të operuara nga një degë e Delta Air Lines u përplasën në një pistë taksish në Aeroportin LaGuardia të mërkurën në mbrëmje, duke plagosur një person, tha Autoriteti Portual i Nju Jorkut dhe Nju Xhersit.
Një avion Bombardier CRJ-900 i operuar nga Endeavor Air, degë e Delta-s, po përgatitej të ngrihej kur goditi një tjetër Bombardier që po shkonte drejt një porte në orën 9:58 të mbrëmjes, sipas një deklarate nga Autoriteti Portual.
Administrata Federale e Aviacionit tha të enjten se po hetonte aksidentin dhe se shkaku i tij mbeti i paqartë.
Delta tha se asistentja e vetme e fluturimit kishte raportuar një lëndim të lehtë në përplasjen me shpejtësi të ulët dhe se asnjë pasagjer nuk u lëndua.
Fluturimi 5155, që mbante dy pilotë, dy asistentë fluturimi dhe 28 pasagjerë, ishte planifikuar të nisej për në Roanoke, Virxhinia. Fluturimi 5047 kishte mbërritur nga Charlotte, NC, duke mbajtur dy pilotë, dy asistentë fluturimi dhe 57 pasagjerë.
Sipas pamjeve të siguruara nga CBS News, një video nga brenda fluturimit 5047 tregon dëmtime në krahun e njërit prej avionëve.
Në një regjistrim audio nga kabina e pilotit, dëgjohet një zë që njofton pasagjerët: “Duket se një avion tjetër është përplasur me ne.”
Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit konfirmoi të enjten pasdite se kishte dëme në krahun e djathtë të fluturimit 5155, dhe në hundë dhe xhamin e përparmë të fluturimit 5047.
Sipas deklaratës zyrtare të kompanisë, bëhet fjalë për një “përplasje me shpejtësi të ulët” mes fluturimit Endeavor Air 5047, që sapo kishte mbërritur nga Charlotte, Karolina e Veriut, dhe fluturimit Endeavor 5155, i cili ishte gati të nisej për në Roanoke, Virginia.
Delta u kërkoi falje pasagjerëve të fluturimeve, të cilët u çuan me autobus në një terminal në aeroport. Z. Hindman tha se pasagjerët zbritën rreth mesnatës, pasi oficerët e policisë dhe zjarrfikësit përfunduan inspektimin e pjesës së jashtme të aeroplanit.
Atyre iu ofrua akomodim në hotel dhe ushqim, tha linja ajrore, dhe u rezervuan fluturime për të enjten. Kompania ajrore tha se po bashkëpunonte plotësisht me autoritetet në hetim.
Z. Hindman tha se Delta i kishte dërguar një kupon udhëtimi prej 1,000 dollarësh dhe një premtim se do të rimbursonte të gjithë shumën e fluturimit.
Të dy avionët operoheshin nga Endeavor
Air, një kompani partnere e Delta Air Lines.
