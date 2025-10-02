A do të jetë kandidat për bashkinë e Tiranës? Ja si përgjigjet Blendi Fevziu

Gazetari dhe opinionisti Blendi Fevziu reagoi sonte në transmetim televiziv mbi kërkesën e ngritur nga banorë të kryeqytetit që ai të jetë kandidat për kreun e bashkisë së Tiranës.
Fevziu tha se ai nuk e di veten të çmendur ndaj nuk do ta pranojë një propozim të tillë.
"A ju dukem i çmendur? Mendoni se jam çmendur, jo sigurisht", tha Fevziu dhe shtoi:
"Më kanë kërkuar të kandidoj për deputet që për zgjedhjet e 31 Marsit 1991 dhe nuk kam pranuar. Dhe nuk po përmend rastet e tjera në vazhdim", tha Blendi Fevziu. /noa.al
