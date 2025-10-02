Batutat me Makron për Trump-in, Rama: Bëra vetëm humor!

Edi Rama reagoi sonte duke thënë se mënyra si funksionon sot media është e çuditshme, pasi një fjali e thënë me humor dhe në frymë miqësie kthehet menjëherë në titull ndërkombëtar, ndërsa thelbi i një samiti të tërë mes dhjetëra shtetesh mbetet në hije.
Ai sqaron se gjatë takimit me presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, dhe në praninë e presidentit Emmanuel Macron, ai kishte bërë një shaka duke iu referuar një lapsusi të presidentit Trump, se “edhe Shqipëria kishte arritur paqe me Azerbajxhanin”, ndërkohë që ishte vetë Macron që kishte punuar gjatë për paqen mes Armenisë dhe Azerbajxhanit.
Rama thekson se ishte thjesht një moment miqësor, pa asnjë qëllim politik, dhe se është e padrejtë që kjo të shndërrohet në helm politik.
Ai shton se e vërteta është që Presidenti Trump ka rikthyer fjalën “paqe” në fjalorin e Perëndimit dhe ka arritur rezultate të shpejta në fushën e paqes atje ku të tjerë kishin dështuar.
Sipas tij, ajo që u tha nuk ishte gjë tjetër veçse një moment humori mes njerëzve që në fakt e admirojnë Trumpin.
Deklarata e plot e z.Rama:
"Është me të vërtetë e jashtëzakonshme se si funksionon sot media dhe se si e ashtuquajtura “viralitet” mund të shtrembërojë kaq lehtë realitetin. Një fjali e thënë me humor, në frymë miqësie, papritmas shëndrrohet në titull ndërkombëtar të një samiti me dhjetëra vende, ndërkohë që gjithçka tjetër, thelbi i vërtetë, bëhet i parëndësishëm.
Por po, ishte kënaqësi sot të isha me mikun tim të vjetër Ilham Aliyev dhe, në praninë e mikut tonë të dashur të përbashkët Emmanuel Macron, të rikujtoja një lapsus të Presidentit Trump, i cili dikur tha se edhe Shqipëria kishte arritur të bënte paqe me Azerbajxhanin, ndërkohë që Emmanuel vetë kishte punuar pa lodhje, për një kohë të gjatë, për të sjellë paqen mes Azerbajxhanit dhe Armenisë.
Një shaka, një moment miqësor. Sigurisht, s’ka asnjë problem nëse përhapet, por ta shtrembërosh e ta kthesh në helm politik është thjesht e padrejtë. Prandaj le ta themi troç:
E vërteta është që Presidenti Trump është treguar si një lider që riktheu fjalën ‘paqe’ në fjalorin e Perëndimit pas shumë vitesh. Dhe po, në një kohë jashtëzakonisht të shkurtër, ai arriti paqe aty ku të tjerët kishin provuar por kishin dështuar, dhe vijon ta ndjekë atë me ngulm.
Ajo shkëmbesë nuk ishte gjë tjetër veçse një moment humori mes njerëzish, të cilët në fakt janë ndër admiruesit më të mëdhenj të Presidentit Trump.".
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd