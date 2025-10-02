Policia jep detaje rreth burrit të vrarë me thikë në Tiranë

PËRDITËSIM: Identifikohet burri i vrarë sonte në Tiranë
Detaje të reja janë bërë publike në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur mbrëmjen e sotme në zonën e Babrrusë, ku një person u gjet i pajetë, me plagë të shkaktuar nga mjet prerës.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, rreth orës 20:10, është konstatuar trupi i një shtetasi ende të paidentifikuar, rreth 50 vjeç, i cili dyshohet të jetë vrarë me thikë.
Nga këqyrja paraprake në vendin e ngjarjes, mësohet se viktima ka një plagë që dyshohet të jetë shkaku i humbjes së jetës.
Grupi hetimor ndodhet në terren dhe po punon për identifikimin e viktimës, zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, si dhe për kapjen e autorit apo autorëve të dyshuar.
Zona ku është gjetur trupi është rrethuar nga forcat e policisë dhe po kontrollohet në detaje për prova të mundshme. Deri më tani nuk ka të arrestuar apo persona të shpallur në kërkim lidhur me ngjarjen.
