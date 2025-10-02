Erion Veliaj: Dekreti i Begajt për zgjedhjet në Tiranë është antikushtetues

Zgjedhjet për Tiranën janë dekretuar për më 9 nëntor, por kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj thotë se dekreti presidencial është antikushtetues.
Reagimi i z. Veliaj erdhi sot, një ditë pas dekretit të presidentit Bajram Begaj, i cili shpalli datën 9 nëntor për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme në 6 bashki të vendit përfshirë edhe Tiranën.
Në reagimin e tij nga paraburgimi, kryebashkiaku në detyrë e cilëson antikushtetues dekretin e presidentit. Sipas tij mandati i kryebashkiakut nuk është mandat personal, por shprehje e sovranitetit të qytetarëve.
“Dekreti presidencial është contra Constitutionem (antikushtetues). Mandati i Kryetarit të Bashkisë nuk është mandat personal, por shprehje e sovranitetit të qytetarëve të Tiranës”, shprehet Veliaj.
Veliaj kërkon nga Gjykata Kushtetuese, siç thotë ai, mbrojtjen e menjëhershme të demokracisë përfaqësuese dhe shfuqizimin e dekretit presidencial për zgjedhje në Tiranë.
“Duke qenë se ditën e djeshme, rreth orës 16:00, Presidenti i Republikës, në shkelje flagrante të garancive kushtetuese që kërkuesi gëzon ndaj shkarkimit si i zgjedhur vendor, sipas të cilave, në rast se Kryetari Bashkisë ndaj të cilit është marrë një vendim shkarkimi, e ankimon vendimin e shkarkimit brenda 15 ditësh në Gjykatën Kushtetuese, vendimi për shkarkimin pezullohet dhe Presidenti i Republikës mund ta caktojë datën e zgjedhjeve në njësinë vendore përkatëse vetëm në rastin e mosushtrimit të së drejtës së ankimit brenda 15 ditëve, ose në rastin e lënies në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave nga Gjykata Kushtetuese, me urgjencë, paraqesim shtimin e subjektit të interesuar dhe objektit të kërkesës së depozituar në Gjykatën Kushtetuese, në të cilin kundërshtojmë shkarkimin nga detyra e Kryetarit të Bashkisë”, reagon Veliaj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd