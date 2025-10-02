Vrasje në Tiranë

PËRDITËSIM: Identifikohet burri i vrarë sonte në Tiranë
Trup i pajetë i gjetur në Babrru, dyshohet vrasje me thikë. Rreth orës 20:10 të mbrëmjes së sotme, në zonën e Babrrusë, Kamëz, është gjetur pa shenja jete një shtetas ende i paidentifikuar, rreth 50 vjeç.
Nga këqyrja paraprake rezulton se viktima kishte një plagë të shkaktuar me mjet prerës, e cila dyshohet të ketë qenë shkaku i humbjes së jetës.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për identifikimin e viktimës, zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, dokumentimin e plotë si dhe kapjen e autorit.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të tjera mbi identitetin e viktimës apo motivet e mundshme të krimit.
