Media italiane ka version të ndryshëm nga policia shqiptare për vrasjen e biznesmenit Sarchi

Edoardo Sarchi, i vrarë në Shqipëri: misteret e një ngjarjeje të errët?
Edoardo Sarchi, 44 vjeç, sipërmarrës italian në fushën e pasurive të paluajtshme, u vra të shtunën në fshatin Salari të Shqipërisë. Fillimisht u fol për një përplasje me armë, por hetimet tregojnë se ai është goditur për vdekje me shkop në kokë.
Tre shoqëruesit e tij dhanë versione kontradiktore: një pritë nga një i panjohur, një sherr pas një aksidenti automobilistik, apo një gjueti e kthyer në tragjedi. Por gëzhoja nuk u gjetën, duke përforcuar pistën e vrasjes me mjete të forta.
Çështja u bë edhe më e paqartë pasi, me vendimin e gruas shqiptare të Sarchit, funerali dhe varrimi u kryen menjëherë, pa autopsi. Autoritetet tashmë kërkojnë një 48-vjeçar të dyshuar për vrasje, armëmbajtje pa leje dhe trafik droge, në shtëpinë e të cilit u gjetën armë gjahu dhe fara kanabisi.
Mbeten pyetje pa përgjigje mbi motivet, armën e krimit dhe rolin e tre shoqëruesve, që sipas mediave italiane i përkasin një familjeje me lidhje të forta politike në Shqipëri.
Një histori e mbushur me mister, që ngre dyshime të mëdha mbi rrethanat e vdekjes së menaxherit nga Varese.
—
Ja përkthimi i plotë në shqip i artikullit nga Corriere della Sera:
—
Një vdekje e mbuluar nga dyshimet
Shumë versione janë dhënë për vdekjen e sipërmarrësit të pasurive të patundshme Edoardo Sarchi, nga Cunardo (provinca e Vareses), i vrarë të shtunën në Salari, një fshat i Shqipërisë, ku prej kohësh ai kishte vendbanimin si pronar i një fabrike të konsoliduar në një vend me zhvillim të vrullshëm urbanistik e imobiliar. Shqipëria është gjithashtu vendlindja e gruas së tij.
Është e qartë se kemi të bëjmë me një vrasje, por sipas informacioneve të Corriere, në mes të një muri heshtjeje lokal dhe depistimesh, duket se Sarchi nuk është vrarë me armë zjarri.
Ai është masakruar me goditje shkopi në kokë. Dhe personi që po kërkohet nga policia mund të mos ketë asnjë lidhje.
—
Armët dhe versionet kontradiktore
Një histori e ndërlikuar. Tre persona ishin me Sarchin atë mëngjes, ditën e vrasjes. Ata, të cilët janë edhe bashkëpunëtorë të tij, dhanë secili një version të ndryshëm. Njëri foli për një pritë nga një i panjohur — pra ai personi që tani kërkohet — i cili doli papritur në rrugë me një armë dhe ndaloi me forcë dy automjetet ku ndodhej grupi. Një tjetër rrëfeu për një debat të ashpër që degjeneroi pas një përplasjeje me makinë mes Sarchit dhe atij personi, që më pas zbriti nga makina për ta sulmuar.
I dyshuari, 48 vjeç, adhurues i armëve, që jeton në zonën ku ndodhi krimi (rreth 200 km nga Tirana, në pjesën jugore të vendit), është ende në arrati.
Një tjetër version që doli — ose që u shpërnda me qëllim — thotë se Sarchi dhe shoqëruesit e tij ishin në një gjueti, kur një plumb “gabimisht” e goditi në kokë. Një aksident i tmerrshëm, që i mori jetën babait të dy fëmijëve. Por gëzhojat nuk u gjetën. Pikërisht për këtë arsye mendohet se arma e krimit nuk ishte armë zjarri, por një shkop.
Në raste të tilla, zakonisht autopsia jep të dhëna të rëndësishme. Por këtë herë, asgjë e tillë nuk u krye.
—
Varrimi i shpejtë pa autopsi
Në orët menjëherë pas vdekjes, me vendimin e gruas së Sarchit (e cila zotëron aksione të rëndësishme në kompani), funerali u krye në mënyrë private dhe shumë të shpejtë. Pa u bërë autopsia, pa u kërkuar vlerësimi i një mjeku ligjor. Hetimi, praktikisht, u mbyll aty. Autoritetet po përpiqen të kapin të arratisurin, i akuzuar për vrasje, armëmbajtje pa leje dhe trafik droge. Në shtëpinë e tij janë gjetur armë gjahu dhe fara kanabisi.
—
Shoqëruesit dhe lidhjet e tyre
Por tre shoqëruesit e Sarchit nuk janë persona të zakonshëm në Shqipëri. Ata i përkasin të njëjtës familje, e cila ka lidhje të forta me politikën — fillimisht me partinë komuniste dhe më pas me atë socialiste — duke qëndruar në pushtet që nga fundi i diktaturës së Enver Hoxhës, gjatë luftës civile dhe periudhës së rindërtimit.
Familja është përfshirë në investime në struktura hoteliere, ka lidhje me ish-trafikantë detarë të kthyer në figura të respektuara, dhe më pas, sipas burimeve, edhe me rrjete të trafikut të drogës, ku bashkëpunimi me grupe kriminale italiane ka qenë i pranishëm.
Ndërkohë, Shqipëria e vërtetë është një vend i ri, dinamik e i guximshëm, që studion, punon, zhvillon turizmin dhe ka marrëdhënie të veçanta me qeverinë italiane. Por, herë pas here, dalin mistere të pista që e kthejnë pas në kohë — si ndoshta, “ndoshta”, në këtë ngjarje tragjike.
