Lufta në Gaza, FIFA merr vendimin për Izraelin

ZÜRICH, 2 tetor 2025 – Pas presionit të vazhdueshëm për përjashtimin e Izraelit nga kompeticionet ndërkombëtare për shkak të luftës në Gaza, FIFA ka shpallur vendimin zyrtar. Për momentin, Kombëtarja e Izraelit dhe klubet e këtij vendi do të vazhdojnë të marrin pjesë në garat e organizuara nga UEFA dhe FIFA.
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, deklaroi të enjten se organizata duhet të promovojë paqen dhe unitetin dhe nuk ka mandat për të zgjidhur çështje politike. Në njoftimin për shtyp, FIFA nënvizoi rëndësinë e promovimit të paqes, pa iu referuar drejtpërdrejtë Izraelit.
Aktualisht, Izraeli vijon garën në kualifikueset e Botërorit, ndërsa klubi Maccabi Tel Aviv është pjesë e Europa League.
