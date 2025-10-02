Reshje të dendura dëbore në zonat malore. Trashësia arrin në 20 centimetra

Dibër, 2 tetor 2025
Gjatë gjithë ditës së sotme kanë vijuar pa ndërprerje reshjet e shiut në të gjithë territorin e qarkut Dibër. Në zonat me lartësi mbi 1200 metra, reshjet kanë qenë në formë dëbore, me trashësi që në disa zona kalon 20 centimetra.
Bora ka përfshirë fshatrat e disa njësive administrative, përfshirë gjithë territorin e Lurës, si dhe disa fshatra të Selishtës dhe Kalasë së Dodës.
Reshjet dhe temperaturat e ulëta paraqesin vështirësi për fermerët dhe blegtorët, të cilët kanë ende bagëtitë në stane.
Nga informacionet zyrtare, deri më tani nuk raportohen probleme në zonat e banuara, as me infrastrukturën rrugore dhe as me furnizimin me energji elektrike.
