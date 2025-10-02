‘Ai ka përvojë dhe karakterin e liderit’! Ancelotti i beson Casemiros shiritin e kapitenit

BRAZIL – Carlo Ancelotti, i njohur për menaxhimin e tij njerëzor dhe taktik të dhomës së zhveshjes, e sheh Casemiron si një përshtatje të natyrshme në fushë.
Mesfushori i Manchester United, një ish-lojtar kryesor i Real Madridit, mishëron vlerat që trajneri italian dëshiron të ngulisë te Seleçao, bazuar në përmbajtje, qëndrueshmëri dhe një ndjenjë pune në grup. Marrëdhënia e tyre e besimit, e krijuar te të bardhët, lehtëson këtë tranzicion drejt një lidershipi të ri.
“Casemiro është një lojtar shembullor, i respektuar nga të gjithë. Ai ka përvojën dhe karakterin për të udhëhequr këtë ekip”, tha Ancelotti në një konferencë për shtyp të enjten.
“Për mua, ai mund të jetë kapiten, por nuk e di nëse ai pajtohet me këtë (…) Ai i di kërkesat e nivelit të lartë, ai di si të menaxhojë momentet e vështira dhe të motivojë shokët e tij të ekipit. Të jesh kapiten nuk do të thotë vetëm të mbash një shirit në krah. Ka të bëjë me dhënien e një shembulli çdo ditë, brenda dhe jashtë fushës. Casemiro e bën këtë natyrshëm.”
Zgjedhja e Casemiros si kapiten vjen në mes të një ripërtëritjeje të skuadrës braziliane. Me figura si Neymar që janë pensionuar ose janë duke u rikuperuar, dhe një brez të ri që po del (Rodrygo, Endrick, Joao Gomes), ekziston nevoja për një udhëheqës me përvojë dhe unifikues. Casemiro, me 78 ndeshje dhe dy Kupa Bote në emrin e tij, mund të ofrojë atë stabilitet.
