Adriana Kalaja, kundër emrave të propozuar të PD-së për Tiranën: “Të tre kanë lidhje të forta me Sorosin”

Kandidatja e Partisë Demokratike si deputete për zgjedhjet e 11 majit, Adriana Kalaja, ishte e ftuar në një intervistë në News24, ku foli për procesin e gjetjes së kandidatit të opozitës përballë socialistes Ogerta Manastirliu në zgjedhjet vendore të 9 nëntorit.
Kalaja shprehu kritika të forta ndaj mënyrës se si PD dhe opozita po zhvillojnë procesin për përzgjedhjen e kandidatit. Ajo iu referua tre emrave të përmendur së fundmi në media si kandidatura të mundshme – Florian Haçka, Edlira Cepani dhe Ermal Hasimja – duke i cilësuar si njerëz me “lidhje shumë të forta me Sorosin”.
Qëndrimi i Kalajas për procesin
Kalaja u shpreh se bashkimi i opozitës nuk duhet të bëhet duke shkelur interesat e demokratëve dhe duke pranuar kandidatura që, sipas saj, nuk përfaqësojnë vlerat e PD-së.
“Ato partiçkat e vogla më shumë i kanë bërë dëm opozitës sesa ndihmë. Nuk ka demokrat që beson në votat e pastra. Nëse thëniet tona janë të pabazuara, le të deklarohet qartë. Unë jam futur në politikë me moralin tim dhe kam dhënë gatishmërinë për të kandiduar. Tabaku nuk i ka pasur asnjëherë votat e veta. Nëse do t’i kishte, do të ishte në garë e para. Të tre kandidaturat që janë përmendur lidhen fort me Sorosin. I duhet Edi Ramës një opozitë që ai mund ta kontrollojë”, tha Kalaja.
Ajo akuzoi strukturat e PD-së se po e minojnë kauzën e demokratëve, duke theksuar se “gjithë struktura e PD-së ka qenë kundër Sorosit” dhe se nuk mund të pranohet kthimi pas te emra që sipas saj nuk përfaqësojnë interesat e demokratëve.
Mesazhi për Berishën
Kalaja theksoi se i ka propozuar vetë Sali Berishës emrin e saj si kandidate për kryetare bashkie në Tiranë: “I kam thënë Berishës se nëse duhet emri im, jam e gatshme. Berisha më është përgjigjur se do ta diskutojmë me strukturat. Por pyetja është: si bëhen negociatat? Duke pirë kafe te Rogneri? Ky nuk është proces transparent. Nga 15 maji e deri sot nuk është mbledhur ende Këshilli Kombëtar i PD-së. Është njësoj si të heqësh dorë nga zgjedhjet dhe të kthehesh te 2019-a.”
Kritikat për opozitën
Duke folur për mënyrën si po zhvillohen negociatat brenda opozitës, Kalaja tha se ky proces po zhvillohet në mënyrë jo serioze dhe në kafe, në vend që të ishte institucional e përmes strukturave të partisë.
“E gjithë vera u shpenzua me farsën zgjedhore. Në vend që të mblidhej Këshilli Kombëtar, vendimet merren në tavolina kafenesh. Kjo është e papranueshme. Bashkimi duhet të bazohet në parime dhe norma të qarta, që nuk cenojnë interesin e demokratëve”, përfundoi ajo.
Sipas Kalajas, opozita rrezikon të përsërisë gabimet e së kaluarës, duke përzgjedhur kandidatura të cilat, sipas saj, nuk i japin PD-së as shpresë dhe as besueshmëri përballë kundërshtarit politik.
