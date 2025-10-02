Vinicius bën sherr me një shok të skuadrës

SPANJE – Real Madridi po përjeton tensione të papritura në fushë dhe, është Vinicius Jr. ai që është në qendër të një tensioni me një nga shokët e tij të ekipit.
Në ndeshjen e fundit kundër Kairat Almaty në Ligën e Kampionëve, braziliani u zëvendësua përsëri nga Xabi Alonso, duke shfaqur zemërim që dukej se ishte drejtuar ndaj trajnerit të tij.
Por realiteti, siç shpjegohet nga AS, është ndryshe, pa qenë shumë më inkurajues. Në realitet, Vinicius nuk ishte i zemëruar me trajnerin e tij. Zemërimi i tij vinte nga diku tjetër: një veprim frustrues nga Mastantuono në fushë. Gjatë pjesës së dytë, Vinicius kishte filluar të tregonte acarimin e tij.
Vinicius e raporton Mastantuonon te Xabi Alonso
Një lëvizje e hershme bëri që Güler të zgjidhte t’i shërbente Mbappés në vend të tij, pavarësisht se ishte pozicionuar mirë në krah. Gjestet dhe protestat e brazilianit ndaj Gülerit sugjeruan fillimin e tensionit.
Por ishte vendimi i Mastantuonos që e ndezi vërtet lojtarin brazilian. Pas një pasimi nga Mbappé, argjentinasi mori vendimin për të gjuajtur në vend që t’i shërbente Viniciusit, i cili ishte i vetëm në qendër. Gjuajtja u prit nga portieri kundërshtar dhe Vinicius, dukshëm i acaruar, nuk e fshehu acarimin e tij.
Me të mbërritur në stol, braziliani u sigurua t’ia bënte të ditur Xabi Alonsos, duke treguar nga fusha për të shpjeguar pakënaqësinë e tij. Trajneri i ri më pas u përpoq t’i qetësonte gjërat në një konferencë për shtyp, duke sqaruar se Vinicius nuk ishte i zemëruar me të, por thjesht kishte shprehur një vlerësim të kuptueshëm.
Një dëshirë për të qetësuar zjarrin, por nuk është e sigurt nëse atmosfera në dhomën e zhveshjes do të jetë në nivelin e saj më të mirë pas këtij episodi të fundit…
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
