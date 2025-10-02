Milionat që ikën për…/ Bllokohet nga gurët vetëm pak ditë pas përurimit aksi Qukës-Qafë Plloçë

Vetëm 27 ditë pas inaugurimit, aksi rrugor Qukës-Qafë Plloçë është bllokuar nga rrëshqitja e një masivi shkëmbor, si pasojë e motit të keq që ka përfshirë juglindjen këtë të enjte.
Është bllokuar një prej tre korsive të segmentit rrugor, ndërsa rrëshqitja e gurëve dhe dherave vijon edhe në këto momente.
Megjithatë, nuk raportohen dëme në automjete apo persona të lënduar, ndërsa autoritetet vendore në Pogradec u drejtojnë apel përdoruesve të rrugës Qukës-Qafë Plloçë të tregojnë kujdes të shtuar.
Nga ana tjetër, autoriteti kontraktor vijon punën për heqjen e inerteve nga rruga, ndërtimi i së cilës zgjati 14 vjet dhe u kushtoi shqiptarëve 260 milionë euro.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd