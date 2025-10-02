Dalin pamjet si do të shndërrohet San Siro në Milano, stadiumi i ri më 2031 me 71.500 spektatorë

SPECIALE / Çfarë po ndodh me San Siro: nga shitja te stadiumi i ri, data dhe planet
Këshilli Bashkiak i Milanos ka aprovuar shitjen e stadiumit të San Siros (Meazza) dhe zonës përreth te klubet Inter dhe Milan, me çmimin prej 197 milionë euro. Një pjesë e kurbës së Jugut mund të ruhet si muze ose hapësirë komerciale, ndërsa pjesa tjetër do të shkatërrohet për të hapur rrugën për një stadium të ri dhe zhvillim urbanistik.
Pritet që në gjysmën e parë të vitit 2027 të fillojë ndërtimi i stadiumit të ri, i cili parashikohet të ketë rreth 71,500 vende. Gjatë kohës së punimeve, Milano mund të ketë dy stadiume paralelisht — stadiumi ekzistues Meazza që përdoret aktualisht dhe ai i ri që ndërtohet.
Pas përfundimit të stadiumit të ri (parashikuar rreth vitit 2031), do të fillojë demolimi i stadiumit Meazza në një periudhë prej rreth 12 muajsh. Demolimi është projektuar të kryhet nga sipër e poshtë — fillimisht çatia, pastaj anijet e sipërme, pastaj ato të poshtme. Nga stadiumi aktual do të ruhet vetëm një pjesë e vogël—kryesisht një cep i Kurbës Jug.
Zhvillimi i zonës me stadiumin e ri parashikon edhe përfshirjen e hoteleve, restoranteve, dyqaneve dhe zonave komerciale në hapësirat rreth stadiumit, si një projekt urbanistik i integruar që synon përfitime më të gjera për lagjen dhe qytetin.
San Siro/Meazza: çfarë pritet — nga shitja tek demolimi dhe stadiumi i ri
Këshilli Bashkiak i Milanos ka aprovuar shitjen e stadiumit Giuseppe Meazza (San Siro) bashkë me tokat përreth tek klubet AC Milan dhe Inter, për një shumë prej 197 milionë euro.
Klubet kanë afat deri më 10 nëntor 2025 për të kryer formalitetet e shitjes (rogito) dhe për të siguruar burimet financiare të nevojshme për të mbyllur procesin.
Sipas planeve, klubeve u kërkohet të paguajnë një këst fillestar prej 73 milionë eurosh në momentin e nënshkrimit.
Projekti arkitektonik dhe kapaciteti i stadiumit të ri
Pasi të përfundojë procesi i shitjes, studio arkitekturore si Manica dhe Foster + Partners do të përpunojnë projektin për stadiumin e ri, që pritet të ketë rreth 71,500 vende, pak më pak se stadiumi aktual. Projekti do të duhet të kalojë përmes një konference shërbimesh (ku do të përfshihen autoritetet komunale, rajonale, mjedisi, etj.). Gjithashtu priten sfida ligjore dhe kundërshtime nga komitete qytetare që kërkojnë ruajtjen e San Siros.
Nga ndërtimi tek demolimi
Nëse nuk ka pengesa të mëdha, ndërtimi i stadiumit të ri pritet të nisë në gjysmën e parë të vitit 2027, në zonën ku aktualisht gjenden parkingjet pranë stadiumit Meazza. Gjatë periudhës së punimeve, Milano do të ketë dy stadiume në përdorim në mënyrë të përkohshme: stadiumi ekzistues që vazhdon të presë ndeshje dhe ai i ri në ndërtim.
Planet parashikojnë që stadiumi i ri të jetë operativ rreth vitit 2031. Pas kësaj, stadiumi Meazza (San Siro) do të hyjë në fazën e demolimit, proces që mund të zgjasë rreth 12 muaj.
Demolimi do të kryhet nga lart-poshtë: fillimisht çatia, pastaj tribuna e tretë, pastaj rrënojat e tjera. Nga stadiumi i vjetër do të ruhet vetëm një pjesë simbolike – një cep i Kurbës Jug dhe një pjesë e tribunës së dytë – që do të rifunksionalizohet, ndoshta si muze, zona komerciale ose hapësira publike.
Zhvillimi urbanistik dhe përfitimet e planifikuara
Zonat përreth stadiumit do të përfshihen në një plan urbanistik që do të përfshijë hotele, restorante, dyqane, zona komerciale dhe ambiente me përqendrim publik dhe hapësira të gjelbra. Projekti synon të krijojë një zonë sportive-publike moderne dhe integruar në infrastukturat e qytetit. Pjesa e lagjes përreth do të përfitojë nga përmirësimet e infrastrukturës, përfshirë edhe riorganizimin e rrugëve, tuneleve dhe hyrjeve për tifozët.
Rreziqet dhe sfidat e projektit
– Është e pritshme që të paraqiten ankesa dhe paditë ligjore që mund ta vënë në dyshim ose të vonojnë projektin.
– Në rast se klubeve u dështojnë financat apo dokumentacioni brenda afatit, marrëveshja mund të dështojë dhe projekti të mos vazhdojë.
– Nëse nuk merret masa në kohë, mund të vihet në fuqi një vinç mbrojtës për strukturën historike të stadiumit (shkak i statusit historik) që ta pamundëson demolimin.
– Pjesa e ndërtesës që do të ruhet do të duhet të integrohet në projekt në mënyrë që të mos dëmtojë identitetin historik dhe estetik të San Siros.
