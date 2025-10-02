U largua nga Shqipëria, Zvicra grumbullon mbrojtësin shqiptar

Pasi u largua nga Shqipëria, mbrojtësi Adrian Bajrami është ftuar menjëherë nga përfaqësuesja e Zvicrës.
Trajneri i Helvetëve, Murat Yakin ka publikuar listën e të ftuarve dhe mes tyre është edhe Bajrami.
23-vjeçari do të synojë që të shndrrohet në një lojtar të rëndësishëm për Zvicrën, edhe pse rivaliteti është shumë i madh.
Zvicra do luajë me 10 tetor ndaj Suedisë dhe ndaj Sllovenisë me 13 dhjetor, sfida këto kualifikuese të botërorit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd