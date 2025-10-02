Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
U largua nga Shqipëria, Zvicra grumbullon mbrojtësin shqiptar
Transmetuar më 02-10-2025, 16:08

Pasi u largua nga Shqipëria, mbrojtësi Adrian Bajrami është ftuar menjëherë nga përfaqësuesja e Zvicrës.

Trajneri i Helvetëve, Murat Yakin ka publikuar listën e të ftuarve dhe mes tyre është edhe Bajrami.

23-vjeçari do të synojë që të shndrrohet në një lojtar të rëndësishëm për Zvicrën, edhe pse rivaliteti është shumë i madh.

Zvicra do luajë me 10 tetor ndaj Suedisë dhe ndaj Sllovenisë me 13 dhjetor, sfida këto kualifikuese të botërorit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...